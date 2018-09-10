نائب الرئيس اليمني: ماضون في استكمال عملية تحرير كل شبر في اليمن

المناطق - واس

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن على محسن صالح، أن القيادة السياسية لبلاده، ماضية في استكمال عملية التحرير حتى بسط سيطرة الدولة على كل شبر في اليمن وتخليص اليمنيين من معاناتهم التي تسبب بها الحوثيون.

ونوه نائب الرئيس اليمني خلال لقائه اليوم قائد اللواء الأول حرس حدود اليمني العميد هيكل محمد حنتف وفقاً لوكالة الانباء اليمنية، بضرورة توحيد الصف والتفاف كل الشعب اليمني خلف قيادته الشرعية بما يؤسس لاستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.