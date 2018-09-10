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الرئيس السوداني يعلن تسمية وزراء الحكومة الجديدة خلال 48 ساعة

الرئيس السوداني يعلن تسمية وزراء الحكومة الجديدة خلال 48 ساعة
http://almnatiq.net/?p=629722
المناطق - واس

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، تسمية وزراء الحكومة الجديد خلال 48 ساعة بعد أن يفرغ رئيس الوزراء الجديد من التشاور مع قوى الحوار الوطني.

وقال البشير في خطاب وجهه للسودانيين من القصر الرئاسي اليوم، إن رئيس الوزراء الجديد معتز موسى سيكمل مشاوراته خلال يومين ومن ثم إعلانها، موضحًا أن “الحكومة الجديدة سيكون معاش الناس في أعلى أولوياتها.

وبرر البشير لخطوة التعديل الوزاري قائلا إن الظرف الاقتصادي الذي يمر به السودان كان وراء القرارات التي تهدف إلى ترشيد الصرف وتقليل الإنفاق العام وضبطه لأنه يمثل مركزية البرنامج الوطني للتوازن الاقتصادي.

وأكد على إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي والتمثيل الخارجي متى ما اقتضت الظروف لتحسين الأداء الحكومي، قائلا “سنقلص الإنفاق العام عند حده الضروري إن لم يكن عند حده الأدنى.

وأجرى البشير الأحد، تغييرات واسعة طالت هيكلة الدولة والحكم بتقليص عدد الوزراء من 31 وزيرًا إلى 21 ووزراء الدولة إلى 15 وزيرًا فقط.

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