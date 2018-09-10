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جوديير ينضم لرعاة نادي الاتفاق والتوقيع غداً

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جوديير ينضم لرعاة نادي الاتفاق والتوقيع غداً

جوديير ينضم لرعاة نادي الاتفاق والتوقيع غداً
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المناطق - الدمام- فراج العضيلة

توقع إدارة الاتفاق وإطارات جوديير غداً الثلاثاء عقد الرعاية الذي ستصبح بموجبه جوديير راعياً مشاركاً، وذلك بعقد يمتد لموسم واحد، حيث ستتضمن الرعاية وضع شعار العلامة التجارية لـ “جوديير” على المنطقة العلوية خلف قمصان فريق كرة القدم.

وسيمثل نادي الاتفاق في مراسم التوقيع رئيس مجلس إدارة النادي خالد الدبل ومن إطارات جوديير المدير الإداري لمجموعة الراشد محمد بازياد.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتفاق ومسؤول لجنة التسويق في النادي طلال البنعلي اعتزازه بهذه الرعاية، موضحاً أن فريق الاتفاق يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وفاعلة في المنطقة الشرقية بشكل خاص وعلى مستوى المملكة بشكل عام، ولديه شعبية واسعة بكل المحافظات والمدن، كما أنه يملك رصيداً كبيراً من الإنجازات المحلية والدولية وكلها عوامل محفزة لأي شركة لأن تكون راعية لنادي الاتفاق.

وأضاف ” الرعاية ستشتمل على وضع شعار إطارات المحركات العالمية الشهيرة على قمصان الفريق إضافة إلى وضع اللوحات الإعلانية في ملعب المباراة في كل مرة يلعب فيها الفريق على أرضه.” وأشار البنعلي على أن حفل توقيع عقد الرعاية سيحوي إعلان العديد من المميزات لحاملي عضوية نادي الاتفاق.

وبانضمام “جوديير” ستضم قائمة رعايات نادي الاتفاق لهذا الموسم سبع رعايات، وهي هيونداي المجدوعي راعي رئيسي، ومستشفيات المانع العامة، وموبيل1، وجوديير، ويومي للأغذية، وإنوسوفت، وجمعية كنف.

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