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اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها بالكويت

اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها بالكويت

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اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها بالكويت

اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها بالكويت
http://almnatiq.net/?p=629731
المناطق - واس

عقد بدولة الكويت اليوم, اجتماع الدورة الخامسة عشر للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر, وبمشاركة قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء الركن عبدالعزيز أحمد البلوي.
واستهل الاجتماع بكلمة لرئيس الأركان العامة للجيش الكويتي رحب فيها بالمشاركين, ناقلاً للجميع تحيات الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤكداً أن هذه الاجتماعات تعمل دائما على تقوية أواصر التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.
وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون والتمارين المشتركة التي تسهم في رفع القدرة والكفاءة القتالية للقوات المسلحة في دول المجلس.
ثم ألقى الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن أحمد بن علي حميد آل علي, كلمة قدم من خلالها التقدير والامتنان للقيادة العسكرية العليا في دولة الكويت على دعمها ومؤازرتها للعمل العسكري الخليجي المشترك وعلى التنظيم والإعداد لهذا الاجتماع.
وأشاد بالدعم والاهتمام المقدم للأمانة العامة متمثلة في الشؤون العسكرية من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة الخليجية مما كان له الأثر الكبير في تطوير العمل، سائلاُ الله العلي القدير أن يكلل هذا الاجتماع بالتوفيق والسداد، وأن تسهم جهود اصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات في تحقيق تطلعات وأهداف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – رعاهم الله – بما يحقق المزيد من الرفعة والمنعة لدول المجلس وشعوبها.

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