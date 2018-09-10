أمين عام الجامعة العربية: السياسة الأمريكية تستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

أكد الأمين العام لجامعةً الدول العربية أحمد ابو الغيط، أن السياسة الأمريكية تهدف للنيل من شرعية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” وتقويض التفويض الأممي الممنوح لها، من أجل تصفية قضية اللاجئين، مشدداً على ان الدول العربية متنبهة تماماً لهذا الأمر، ولن تسمح بتفكيك الاونروا أو الاستعاضة عنها بكيانات بديلة وفقا لما تسعى إليه إسرائيل والولايات المتحدة.

وأعرب “أبو الغيط” خلال لقائه اليوم المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، “بيير كرينبول” بمقر الجامعة العربية، عن دعمه الكامل لمهمته، مُشيداً بقيادته للوكالة في هذه الظروف الصعبة، وإصراره على الاستمرار في خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

وتناول اللقاء سُبل تعويض الإسهامات المالية الأمريكية وسد العجز الذي تُعاني منه الوكالة حرصاً على استمرار عملياتها في المرحلة القادمة، وبخاصة ما يتعلق بالمدارس التي تخدم نحو نصف مليون طفل فلسطيني.