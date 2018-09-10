28 مطية من الأردن تلتحق بركب المشاركين في مهرجان ولي العهد للهجن

المناطق - واس

غادر منطقة تبوك ملاك الإبل الأردنية المشاركين في مهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف، بعد أن مكثوا عدة أيام في ميدان الهجن بالمنطقة لإجراء الاستعدادات الأولية للمهرجان .

وعبر ملاك الإبل الأردنية الذين يشاركون بـ 2 مطية عن اعتزازهم بهذه المشاركة، مؤكدين جاهزيتهم لهذا الكرنفال الرياضي والتراثي .

وقال ممثل القنصلية الأردنية بمنطقة تبوك أيمن الرواد إن هذه المشاركة هي الأولى من نوعها لملاك الإبل الأردنية , مؤكداً أن ملاك الإبل في الأردن جميعهم يتوقون لمثل هذه المنافسات التي تلقوا بموجبها دعوة من الاتحاد السعودي للهجن.

وعبر الرواد عن بالغ شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ,على اهتمامه برياضة الهجن، مشيراً إلى أن المهرجان محط أنظار كل محبي رياضة الهجن.

كما أعرب ممثل القنصلية الأردنية بتبوك عن شكره وتقديره لكل من أسهم في تسهيل مهام دخول الأردنيين المشاركين للمملكة ، وقال ” حظي الجميع منذ دخولهم وحتى وصولهم لمدينة تبوك وحتى مغادرتهم منها بإتجاه مدينة الطائف كل الترحيب والود،معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان عبد العزيز أمير منطقة تبوك, ولأهالي وملاك الإبل بالمنطقة على حفاوة الترحيب وكرم الضيافة الغير مستغرب على أبناء المملكة العربية السعودية .

من جهته قال هاجس بن عيد الزوايده أحد ملاك الإبل المشاركة في حديث لـ”واس” أن مشاركتهم تأتي تلبية للدعوة التي تلقوها من الإتحاد السعودي للهجن ولما تمثله هذه الرياضة من أهمية لملاك الإبل في المملكة الأردنية الهاشمية وقد تنوعت مطاياهم ما بين ( زمول – حيل – ثنايا بكار – ثنايا قعدان- لقايا – حقايق ذكور وإناث ) آملا أن تحقق مشاركتهم في هذه المسابقة الفريدة نتائج متميزة خاصة وأنهم يشاركون بأجود المطايا بالأردن، ولهم في سباقات الهجن مشاركات واسعة إلا أن هذه هي المرة الأولى الت يشاركون فيها خليجيا .

وفي ذات السياق أكد محمود المسامرة العطوي بأنهم يسعون من خلال هذه المشاركة ليس في تحقيق المراكز المتقدمة فحسب بل التعريف بالمطايا الأردنية وتبادل الخبرات مع ملاك الهجن العرب،واستعراض أمهر مالديهم من قدرات في هذا الشأن .

يذكر أنه يشارك من المملكة الأردنية الهاشمية كل من هاجس عيد الزوايدة ، ونايل عيد الزوايدة، ومحمد صباح الزوايدة، ومحمد ناصر الزوايدة، ومحمد علي مطلق الزلابية، ومحمد خليل أبو معيتق .