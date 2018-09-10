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الولايات المتحدة: اتفقنا مع بريطانيا وفرنسا على رد أقوى في حال استخدام الكيميائي في سوريا مرة أخرى

الولايات المتحدة: اتفقنا مع بريطانيا وفرنسا على رد أقوى في حال استخدام الكيميائي في سوريا مرة أخرى
http://almnatiq.net/?p=629752
المناطق - وكالات

أعلن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون أن بلاده اتفقت مع بريطانيا وفرنسا على أن رد مشترك ضد أي استخدام جديد للأسلحة الكيميائية في سوريا وتوعد بأنه سيكون أقوى مما سبقه

وقال بولتون، ردا على سؤال مناسب أثر خطاب ألقاه اليوم الاثنين في الجمعية الفدرالية: “حاولنا خلال الأيام الماضية توجيه رسالة مفادها أن ردنا سيكون أقوى بكثير مما كان حال استخدام الأسلحة الكيميائية للمرة الثالثة”.

وأوضح بولتون: “يمكن أن أذكر أننا تشاورنا مع البريطانيين والفرنسيين، الذين انضموا إلينا خلال توجيه الضربة الثانية، واتفقنا أيضا على أن الاستخدام الجديد للسلاح الكيميائي سيسفر عن رد أقوى بكثير”.

وحذر الرئيس الأمريكي في وقت سابق كلا من سوريا وروسيا وإيران مما وصفه بـ”الخطأ الإنساني الفادح” المتمثل في شن هجوم واسع على المسلحين في إدلب، قائلا إن بلاده ستكون غاضبة جدا حال حصول مجزرة بالمنطقة.

فيما تعهد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة سترد سريعا وبالطريقة المناسبة حال استخدام الرئيس السوري، بشار الأسد، أسلحة كيميائية خلال العملية العسكرية في إدلب.

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