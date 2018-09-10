احدث الأخبار

الاتحاد السعودي يؤكد استمرار الدوري خلال مشاركة الأخضر في “آسيا 2019”
أبرز المواد
 “كورونا” يعود مجددا.. و 3 حالات وفاة بالقصيم
أبرز المواد
 رسالة “دافئة” من زعيم كوريا الشمالية لترامب.. ودعوة لاجتماع ثان
أبرز المواد
 وزير النقل يدشن بدء أعمال التنفيذ لتطوير مرافق شركة الخطوط السعودية للشحن بجدة والرياض
أبرز المواد
 الأخضر يتعادل مع نظيره البوليفي ودياً
أبرز المواد
 أميرة سعودية تتعرض لسرقة مجوهرات بحوالي مليون دولار في باريس
أبرز المواد
 “صحة جازان” تتخذ إجراءات عاجلة في قضية عامل مارس مهمة ممرض بمستشفى صبيا
أبرز المواد
 الولايات المتحدة: اتفقنا مع بريطانيا وفرنسا على رد أقوى في حال استخدام الكيميائي في سوريا مرة أخرى
أبرز المواد
 دارة الملك عبدالعزيز تدعم أصحاب الوثائق والمخطوطات وتوجه بوصلتها للمشروعات المتخصصة
محليات
 28 مطية من الأردن تلتحق بركب المشاركين في مهرجان ولي العهد للهجن
أبرز المواد
 أمين عام الجامعة العربية: السياسة الأمريكية تستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين
أبرز المواد
 اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها بالكويت
أبرز المواد
الاتحاد السعودي يؤكد استمرار الدوري خلال مشاركة الأخضر في “آسيا 2019”

الاتحاد السعودي يؤكد استمرار الدوري خلال مشاركة الأخضر في “آسيا 2019”

أبرز المواد
“كورونا” يعود مجددا.. و 3 حالات وفاة بالقصيم

“كورونا” يعود مجددا.. و 3 حالات وفاة بالقصيم

أبرز المواد
رسالة “دافئة” من زعيم كوريا الشمالية لترامب.. ودعوة لاجتماع ثان

رسالة “دافئة” من زعيم كوريا الشمالية لترامب.. ودعوة لاجتماع ثان

أبرز المواد
وزير النقل يدشن بدء أعمال التنفيذ لتطوير مرافق شركة الخطوط السعودية للشحن بجدة والرياض

وزير النقل يدشن بدء أعمال التنفيذ لتطوير مرافق شركة الخطوط السعودية للشحن بجدة والرياض

أبرز المواد

“صحة جازان” تتخذ إجراءات عاجلة في قضية عامل مارس مهمة ممرض بمستشفى صبيا

“صحة جازان” تتخذ إجراءات عاجلة في قضية عامل مارس مهمة ممرض بمستشفى صبيا
http://almnatiq.net/?p=629755
المناطق - صبيا

إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشان قيام أحد عمال الشركة المشغلة بمستشفى صبيا بتعبئة ماء في علبة تبخير الأكسجين.

عليه تؤكد صحة جازان رفضها القاطع لأي ممارسات غير نظامية أو تجاوزات تؤثر على الخدمة المقدمة للمرضى ، كما تعتذر عن المقطع المتداول والذي ظهر فيه أحد عمال الشركة بمستشفى صبيا أثناء قيامه بإحدى المهام الخاصة بالتمريض.

وقد وجه مدير عام صحة جازان بالتحقيق فور ظهور هذا المقطع ، وجرى التحقيق من قبل إدارة المتابعة بصحة جازان وإدارة مستشفى صبيا العام ، وتقرر الآتي :

1- استبعاد عامل الشركة الذي قام بهذا العمل
2- استبعاد المشرف على الشركة المشغلة بالمستشفى
3- الحسم من مستخلص الشركة الشهري
4- الرفع بأوراق الممرض الذي وجه العامل القيام بهذا العمل إلى إدارة المتابعة بصحة جازان لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وتجدد صحة جازان التأكيد على اهتمامها بسلامة الإجراءات التمريضية والطبية المتخذة في المستشفيات واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة رصد أي تهاون أو تقصير .

 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا اليوم مقطع فيديو ظهر فيه  أحد عمال الشركة المشغلة بمستشفى صبيا بتعبئة ماء في علبة تبخير الأكسجين وقيامه بإحدى المهام الخاصة بالتمريض.

روابط ذات صلة

الاتحاد السعودي يؤكد استمرار الدوري خلال مشاركة الأخضر في “آسيا 2019”

الاتحاد السعودي يؤكد استمرار الدوري خلال مشاركة الأخضر في “آسيا 2019”
“كورونا” يعود مجددا.. و 3 حالات وفاة بالقصيم

“كورونا” يعود مجددا.. و 3 حالات وفاة بالقصيم
رسالة “دافئة” من زعيم كوريا الشمالية لترامب.. ودعوة لاجتماع ثان

رسالة “دافئة” من زعيم كوريا الشمالية لترامب.. ودعوة لاجتماع ثان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*