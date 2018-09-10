“صحة جازان” تتخذ إجراءات عاجلة في قضية عامل مارس مهمة ممرض بمستشفى صبيا

المناطق - صبيا

إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشان قيام أحد عمال الشركة المشغلة بمستشفى صبيا بتعبئة ماء في علبة تبخير الأكسجين.

عليه تؤكد صحة جازان رفضها القاطع لأي ممارسات غير نظامية أو تجاوزات تؤثر على الخدمة المقدمة للمرضى ، كما تعتذر عن المقطع المتداول والذي ظهر فيه أحد عمال الشركة بمستشفى صبيا أثناء قيامه بإحدى المهام الخاصة بالتمريض.

وقد وجه مدير عام صحة جازان بالتحقيق فور ظهور هذا المقطع ، وجرى التحقيق من قبل إدارة المتابعة بصحة جازان وإدارة مستشفى صبيا العام ، وتقرر الآتي :

1- استبعاد عامل الشركة الذي قام بهذا العمل

2- استبعاد المشرف على الشركة المشغلة بالمستشفى

3- الحسم من مستخلص الشركة الشهري

4- الرفع بأوراق الممرض الذي وجه العامل القيام بهذا العمل إلى إدارة المتابعة بصحة جازان لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وتجدد صحة جازان التأكيد على اهتمامها بسلامة الإجراءات التمريضية والطبية المتخذة في المستشفيات واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة رصد أي تهاون أو تقصير .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا اليوم مقطع فيديو ظهر فيه أحد عمال الشركة المشغلة بمستشفى صبيا بتعبئة ماء في علبة تبخير الأكسجين وقيامه بإحدى المهام الخاصة بالتمريض.