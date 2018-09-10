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الأخضر يتعادل مع نظيره البوليفي ودياً

الأخضر يتعادل مع نظيره البوليفي ودياً
http://almnatiq.net/?p=629762
المناطق - الرياض

تعادل المنتخب الوطني السعودي، مع ضيفه المنتخب البوليفي بهدفين لكلٍ منهما في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” بالرياض.

سجل هدفي الأخضر اللاعبيّن يحيى الشهري (7) ، وسالم الدوسري من ضربة جزاء (12)، فيما سجل هدفي منتخب بوليفيا لاعبيّه كامبوس (34) ، مارتينيز (81)

وقدّم الأخضر خلال الأخضر مستوى طيباً خلال مجريات الشوط الأول، وانخفض مستوى لاعبيه في الشوط الثاني، وأتاح المدرب بيتزي الفرصة لعددٍ من اللاعبين للمشاركة في المباراة،

 

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