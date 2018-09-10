الاتحاد السعودي يؤكد استمرار الدوري خلال مشاركة الأخضر في “آسيا 2019”

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أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم استمرار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال إقامة كأس آسيا 2019 بمشاركة ثمانية لاعبين أجانب، موضحاً أن هذا القرار الذي اتخذه الاتحاد قبل انطلاق الموسم ووضع جدولته المعلنة وفقاً لذلك.

وأوضح الاتحاد أنه سيتم خلال هذه الفترة السماح بمشاركة ثمانية لاعبين أجانب، مؤكداً أنه سيتكفل برواتب لاعبي الأندية المنضمين للمنتخب الوطني.

وأكد الاتحاد السعودي، أن لن يلتفت لكل ما يثار حول ذلك قبولاً أو رفضاً، ولن يتأثر بما يتم طرحه.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين عن تعيين لؤي السبيعي مشرفاً عاما على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى جانب عمله كأمين عام للاتحاد السعودي، بالإضافة إلى تعيين حسين الصادق مديراً للمنتخب، وعمر باخشوين مساعداً للمدرب.

وأكد الاتحاد السعودي أنه هذه التعينات تأتي لضمان الإعداد المناسب خلال الفترة المقبلة التي تسبق المشاركة في نهائيات كأس آسيا في يناير 2019م.