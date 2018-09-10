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منطقة الرياض
البحرين تعلن موعد الانتخابات البرلمانية

البحرين تعلن موعد الانتخابات البرلمانية

أبرز المواد

البحرين تعلن موعد الانتخابات البرلمانية

البحرين تعلن موعد الانتخابات البرلمانية
http://almnatiq.net/?p=629791
المناطق - وكالات

أعلنت مملكة البحرين، الاثنين، موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك من خلال أمر ملكي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وستعقد الانتخابات في 24 نوفمبر المقبل وستستمر عملية التصويت من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، حسب ما ذكرت وكالة “بنا”.

وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب، فستُجرى الإعادة في الأول من ديسمبر، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء.

وتجري الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج في 20 نوفمبر، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب فإن الإعادة ستجرى في 27 نوفمبر.

وجاء في المادة الثانية من الأمر الملكي، أنه “يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب ابتداء من 17 أكتوبر حتى 21 أكتوبر، على أن تقدم طلبات الترشيح في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة.

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