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مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض يعقد اجتماعاً برؤساء المراكز الإشرافية ومساعديهم

مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض يعقد اجتماعاً برؤساء المراكز الإشرافية ومساعديهم
http://almnatiq.net/?p=629794
المناطق - الرياض

اجتمع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ الدكتور تركي بن عبدالله الشليل برؤساء المراكز الإشرافية في مدينة الرياض ومساعديهم وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الفرع.
وتمت مناقشة سير العمل الميداني وفق المرحلة الثانية لتطبيق خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني المعتمدة من الرئاسة لتحقق الهدف المنشود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتتميز هذه المرحلة بمضافعة عدد القطاعات والمراكز الإشرافية من خمسة قطاعات إشرافية الى عشرة مراكز إشرافية
وبين فضيلته في بداية الاجتماع حرص الفرع على تعزيز وتفعيل دور رؤساء المراكز الإشرافية من خلال متابعة سير العمل الميداني، وتسخير إمكانات وحدة المناوبة لتحقيق ذلك؛ مبيناً أهمية التقيد بالخطة، والاستفادة الكاملة من عدد الأعضاء المكلفين.
واختتم فضيلته الاجتماع بشكر الحضور على تفاعلهم، وما أبدوه من مقترحات، مبيناً أن فرع الهيئة بالمنطقة يحظى بدعم سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وباهتمام ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند مما له الأثر الإيجابي في سير العمل وجودته.
حضر الاجتماع مساعد مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ورئيس هيئة مدينة الرياض بالإنابة المشرف على وحدة المناوبة الشيخ محمد بن زيد التميمي، ومديرو الإدارات المعنية بالفرع.

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