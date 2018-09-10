أمير الباحة يفتتح مهرجان الرمان الوطني في نسخته السابعة

المناطق - الباحة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، مهرجان الرمان الوطني في نسخته السابعة ، وذلك في مفرق بيدة بمحافظة القرى.

ولدى وصول سموه مقر المهرجان قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاحه ، ثم تجول سموه في معارضه التي يشارك فيها أكثر من 40 عارضاً يمثلون عدد من المزارعين بالمنطقة يعرضون فاكهة الرمان, التي تنتجها مزارع الرمان بالمنطقة المنتشرة في مركز بيده وبني عدوان ومنحل بمحافظة القرى ، ووادي تربة زهران بمحافظة المندق, ووادي مراوة في محافظة بني حسن، وتضم نحو أكثر من 200 ألف شجرة رمان ، تنتج ما يقارب 30 طناً من الرمان سنوياً ،فيما يستهدف المهرجان بيع نحو 7000 طن خلال فترة إقامته التي تستمر 5 أيام .

كما شاهد سموه بعض المنتجات الزراعية التي تنتجها مزارع المنطقة مثل العنب واللوز والتوت ، واستمع سموه خلال الجولة إلى شرح من المزارعين عن إنتاج الرمان وطرق زراعته وأسعاره.

بعد ذلك دشن سمو أمير الباحة عبر اللوحة الالكترونية عدداً من مشروعات جمعية الرمان التعاونية بالمنطقة ، ثم تجول في مقر المبني الذي يضم تلك المشروعات ، حيث شاهد سموه محتوياته وأجنحته ، مستمعاً إلى شرح من رئيس مجلس إدارة جمعية الرمان التعاونية بالمنطقة سعيد بن بخروش عن المشروع الذي يضم مركز أعضاء الرمان ، وصالة الأدوات الزراعية التي تشمل مختلف الآلات والأدوات الزراعية الحديثة ، ومشاتل الجمعية ، وركن الجمعية السعودية للزراعة العضوية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يقوم بتعريف المزارعين بآلية الزراعة العضوية ودعم المزارعين ، وقاعة التدريب التي تتسع لأكثر من 200 متدرب ، والمبني الإداري للجمعية ، وركن البريد السعودي للشحن السريع .

واستمع سموه خلال الافتتاح إلى شرح من محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان عن المهرجان الذي يعرض فاكهة الرمان إلى جانب الفعاليات المصاحبة ، التي تتضمن المسابقات الثقافية والندوات والمحاضرات العلمية ، والفنون الشعبية، وركن أصدقاء الرمان الذي يختص بتعليم الأطفال على كيفية الزراعة ، وركن الأسر المنتجة الذي يشارك به 10 أسر تعرض العديد من المأكولات الشعبية والحرف اليدوية التي تشتهر بها المنطقة ، والعديد من العروض التي سيشهدها مسرح المهرجان التي تبدأ فعالياته من الساعة الخامسة عصراً وحتى الثانية عشر مساءً .

وفي الختام كرم سمو أمير منطقة الباحة رعاة المهرجان والجهة المنظمة ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من محافظ القرى خالد العبيلان ومن رئيس جمعية الرمان التعاونية سعيد بن بخروش ، كما سجل سموه كلمة في سجل الزيارات أعرب فيها عن سعادته بما شاهده في المهرجان .

ونوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود في تصريح صحفي عقب الافتتاح بما شاهده من تنظيم لمهرجان الرمان في نسخته الحالية ، مقدماً سموه شكره للقائمين على المهرجان وما قاموا به من جهود في سبيل تطويره حسب التوجيهات الصادرة لهم .

وأكد سموه بأنه يتطلع إلى أن يشهد المهرجان المزيد من التطور في الأعوام المقبلة ، بما يحقق المزيد من الإنتاج ويعود بالمردود الاقتصادي المثمر على سكان الباحة ، مشيراً سموه بأن هناك دراسات لتصدير الرمان محلياً وخارجياً ، ولتنظيم بعض المهرجانات الأخرى المماثلة لبعض المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة .

بعدها شارك سموه في فلكلور العرض الشعبية التي قدمته فرقة الفنون الشعبية في محافظة القرى.