السعودية تتصدر عربيا في عدد السياح والزائرين .. 16 مليونا في 2017

المناطق - وكالات

شهدت أعداد السياح الأجانب والزائرين للدول العربية في العام 2017 قفزة كبيرة، رافقها زيادة في إنفاقهم في هذه الدول بنسبة 13 بالمئة عن العام السابق، وفق ما ذكر أحدث تقرير لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح التقرير وفقا لـ”سكاي نيوز”، أن عدد السائحين والزائرين للدول العربية خلال العام المنصرم بلغ قرابة 80 مليونا، بزيادة قدرها 5 بالمئة، فيما بلغ حجم إنفاقهم حوالي 77.7 مليار دولار.

وتصدرت السعودية الدول العربية في أعداد الزائرين الأجانب في عام 2017 بأكثر من 16 مليون زائر، تلتها الإمارات بنحو 15.8 مليون سائح أجنبي، ثم المغرب بحوالي 11.3 مليون سائح، فمصر بـ8 ملايين و157 ألف سائح.

أما على الصعيد العالمي، فبحسب تقرير منظمة السياحة العالمية، فإن فرنسا تتصدر دول العالم من حيث أعدادا الزائرين الأجانب عام 2017 بنحو 87 مليون سائح.

ومن بين أكثر البلدان جذبا للسياح في 2017، إسبانيا قرابة 82 مليون سائح، الصين نحو 61 مليونا، إيطاليا 58 مليونا وربع المليون سائح، ألمانيا أكثر من 37 مليون زائر، والنمسا 29 مليون زائر.

وأفاد التقرير، أن إجمالي عدد السياح في العالم قفز إلى 1.32 مليار سائح، أنفقوا ما يزيد على 1.34 تريليون دولار، وكانت حصة أفريقيا من الإجمالي حوالي 63 مليون سائح، أنفقوا ما مقداره 37 مليار دولار، في حين بلغ عدد السياح إلى الأميركيتين قرابة 209 مليون سائح وأنفقوا 326 مليار دولار.

وبلغ عدد السياح إلى منطقة آسيا المحيط الهادئ نحو 323 مليون سائح، أنفقوا 390 مليار دولار، في حين كان عدد السياح إلى أوروبا هو الأكبر، حيث وصل عددهم إلى 671 مليون سائح، أنفقوا ما يصل إلى 519 مليار دولار.