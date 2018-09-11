احدث الأخبار

دعوة للعمل 4 أيام بالأسبوع فقط مع راتب أعلى .. هل تتفق ؟!
أبرز المواد
 السعودية تتصدر عربيا في عدد السياح والزائرين .. 16 مليونا في 2017
أبرز المواد
 تراجع معدل النمو التركي.. وتداعيات الليرة مستمرة
أبرز المواد
 دراسة تنفي اعتقادا شائعا حول خصوبة الرجال !
أبرز المواد
 إيطاليا تعثر على “الكنز الذهبي” لروما القديمة
أبرز المواد
 أمير الباحة يفتتح مهرجان الرمان الوطني في نسخته السابعة
منطقة الباحة
 مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض يعقد اجتماعاً برؤساء المراكز الإشرافية ومساعديهم
منطقة الرياض
 البحرين تعلن موعد الانتخابات البرلمانية
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي يؤكد استمرار الدوري خلال مشاركة الأخضر في “آسيا 2019”
أبرز المواد
 “كورونا” يعود مجددا.. و 3 حالات وفاة بالقصيم
أبرز المواد
 رسالة “دافئة” من زعيم كوريا الشمالية لترامب.. ودعوة لاجتماع ثان
أبرز المواد
 وزير النقل يدشن بدء أعمال التنفيذ لتطوير مرافق شركة الخطوط السعودية للشحن بجدة والرياض
أبرز المواد
دعوة للعمل 4 أيام بالأسبوع فقط مع راتب أعلى .. هل تتفق ؟!

دعوة للعمل 4 أيام بالأسبوع فقط مع راتب أعلى .. هل تتفق ؟!

أبرز المواد
السعودية تتصدر عربيا في عدد السياح والزائرين .. 16 مليونا في 2017

السعودية تتصدر عربيا في عدد السياح والزائرين .. 16 مليونا في 2017

أبرز المواد
تراجع معدل النمو التركي.. وتداعيات الليرة مستمرة

تراجع معدل النمو التركي.. وتداعيات الليرة مستمرة

أبرز المواد
دراسة تنفي اعتقادا شائعا حول خصوبة الرجال !

دراسة تنفي اعتقادا شائعا حول خصوبة الرجال !

أبرز المواد

دعوة للعمل 4 أيام بالأسبوع فقط مع راتب أعلى .. هل تتفق ؟!

دعوة للعمل 4 أيام بالأسبوع فقط مع راتب أعلى .. هل تتفق ؟!
http://almnatiq.net/?p=629821
المناطق - وكالات

مع التطور التكنولوجي الذي غزا مختلف مجالات العمل، طالبت الأمينة العامة لمؤتمر الاتحاد التجاري البريطاني، فرانسيس أوغرادي، بأن يعود النفع من التكنولوجيا على الموظفين، وذلك بتقليص أيام عملهم إلى 4 فقط في الأسبوع، ومنحهم رواتب أكبر.

ووفقا لأوغرادي، فإن الموظفين في بريطانيا يستحقون إجازات نهاية أسبوع أطول، وأجورا أكبر، لأن العديد من الشركات تستخدم التقدم التكنولوجي في التعامل مع الناس بشكل غير عادل.

وشددت على أنه لا ينبغي على الرؤساء والمساهمين أن يحتكروا المنافع العائدة من التكنولوجيا، وأن الشركات لا بد من أن تستغل هذه الفوائد لإدخال مزيد من التحسينات على أوضاع الموظفين، مثل منحهم مزيدا من الوقت مع أسرهم، وزيادة الأجور.

كما أوضحت أن العمال يعتقدون بأن المديرين والمساهمين سيكونون “المستفيد الأكبر” من فوائد التكنولوجيا الجديدة، بحسب بحث أجراه مؤتمر الاتحاد التجاري البريطاني، الذي يمثل معظم نقابات العمال في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن هذه النتائج تظهر بأن “التغيير ضروري” لضمان لبقاء العمال محفزين.

وقالت: “في القرن التاسع عشر، قامت النقابات بحملة للعمل لمدة 8 ساعات فقط. في القرن العشرين فزنا بالحق في عطلة نهاية أسبوع لمدة يومين وعطلات مدفوعة الأجر”.

وتابعت: “بالنسبة للقرن الحادي والعشرين، دعونا نرفع طموحنا مرة أخرى. أعتقد أنه في هذا القرن يمكننا الفوز بأسبوع عمل يتكون من 4 أيام، وبأجر مناسب للجميع”.

وأضافت: “لقد حان الوقت لمشاركة الثروة من التكنولوجيا الجديدة. وعدم السماح لمن هم في القمة بالاستيلاء عليها لأنفسهم”، مشيرة إلى ضرورة تغيير طبيعة العمل في شركة “أمازون”.

 

روابط ذات صلة

السعودية تتصدر عربيا في عدد السياح والزائرين .. 16 مليونا في 2017

السعودية تتصدر عربيا في عدد السياح والزائرين .. 16 مليونا في 2017
تراجع معدل النمو التركي.. وتداعيات الليرة مستمرة

تراجع معدل النمو التركي.. وتداعيات الليرة مستمرة
دراسة تنفي اعتقادا شائعا حول خصوبة الرجال !

دراسة تنفي اعتقادا شائعا حول خصوبة الرجال !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*