احدث الأخبار

المنتخب السعودي تحت 19 عاما يواجه مالي غدا وديا
أبرز المواد
 HiNative .. تطبيق جديد يوفر للمستخدمين تعلم أكثر من 110 لغات
أبرز المواد
 “العمل”: بدء توطين 4 أنشطة اليوم تستهدف توظيف 30 ألف سعودي
أبرز المواد
 الأمم المتحدة قلقة إزاء العمليات العسكرية الجارية في إدلب السورية
أبرز المواد
 مدرب “الأخضر”: قدمنا مباراة جيدة أمام بوليفيا وافتقدنا للمسة الأخيرة
أبرز المواد
 لاستغلال ذلك لمآربهم الشخصية.. الإطاحة بمواطن ومقيمين قدما هدايا لإعلامية خليجية بوصفها من جهات رسمية
أبرز المواد
 هل تعلم أن بطارية آيفون ضمن الأسوأ بين الهواتف ؟!
أبرز المواد
 3 ولايات أمريكية تعلن حالة الطوارئ .. فلورنس قادم
أبرز المواد
 دعوة للعمل 4 أيام بالأسبوع فقط مع راتب أعلى .. هل تتفق ؟!
أبرز المواد
 السعودية تتصدر عربيا في عدد السياح والزائرين .. 16 مليونا في 2017
أبرز المواد
 تراجع معدل النمو التركي.. وتداعيات الليرة مستمرة
أبرز المواد
 دراسة تنفي اعتقادا شائعا حول خصوبة الرجال !
أبرز المواد
المنتخب السعودي تحت 19 عاما يواجه مالي غدا وديا

المنتخب السعودي تحت 19 عاما يواجه مالي غدا وديا

أبرز المواد
HiNative .. تطبيق جديد يوفر للمستخدمين تعلم أكثر من 110 لغات

HiNative .. تطبيق جديد يوفر للمستخدمين تعلم أكثر من 110 لغات

أبرز المواد
“العمل”: بدء توطين 4 أنشطة اليوم تستهدف توظيف 30 ألف سعودي

“العمل”: بدء توطين 4 أنشطة اليوم تستهدف توظيف 30 ألف سعودي

أبرز المواد
الأمم المتحدة قلقة إزاء العمليات العسكرية الجارية في إدلب السورية

الأمم المتحدة قلقة إزاء العمليات العسكرية الجارية في إدلب السورية

أبرز المواد

لاستغلال ذلك لمآربهم الشخصية.. الإطاحة بمواطن ومقيمين قدما هدايا لإعلامية خليجية بوصفها من جهات رسمية

لاستغلال ذلك لمآربهم الشخصية.. الإطاحة بمواطن ومقيمين قدما هدايا لإعلامية خليجية بوصفها من جهات رسمية
http://almnatiq.net/?p=629832
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة لما تم تداولة يوم أمس في مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مرئي على حساب إحدى الإعلاميات الخليجيات المتواجدة حالياً في المملكة من تلقيها هدية عطور ثمينة وكُتب عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية.
عليه فقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التثبت وأسفرت الجهود الأمنية بفضل الله من القبض هذا اليوم الاثنين 1439/12/30هـ على من يقف خلف هذه العملية.
واتضح أنهم كل من:
1-عبدالله صالح حماد المطيري
سعودي الجنسية.
2- نظير نبيه هاني
لبناني الجنسية.
3-متين أحمد
هندي الجنسية
المرفقة صورهم
وقد تم اثناء عملية التفتيش العثور على عدة صناديق عطور رديئة مماثلة لما ظهر في المقطع المتداول، سعى من خلالها المتهمين إلى إيهام الإعلامية الخليجية بأن الهدايا من جهات رسمية، طمعاً في استغلال ذلك بصورة سيئة لمآربهم الشخصية.
وقد باشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط وكشف كافة الملابسات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاكمال اللازم بحقهم وفق الأنظمة.
وتؤكد شرطة المنطقة الحرص على إنفاذ توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله بالتعامل بكل احترافية على كشف وقبض كل من تسول له نفسه المساس بأمن أي مواطن أو مقيم على أرض المملكة وتطبيق المقتضى النظامي بحقه، والله ولي التوفيق.

روابط ذات صلة

المنتخب السعودي تحت 19 عاما يواجه مالي غدا وديا

المنتخب السعودي تحت 19 عاما يواجه مالي غدا وديا
HiNative .. تطبيق جديد يوفر للمستخدمين تعلم أكثر من 110 لغات

HiNative .. تطبيق جديد يوفر للمستخدمين تعلم أكثر من 110 لغات
“العمل”: بدء توطين 4 أنشطة اليوم تستهدف توظيف 30 ألف سعودي

“العمل”: بدء توطين 4 أنشطة اليوم تستهدف توظيف 30 ألف سعودي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*