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مدرب “الأخضر”: قدمنا مباراة جيدة أمام بوليفيا وافتقدنا للمسة الأخيرة

مدرب “الأخضر”: قدمنا مباراة جيدة أمام بوليفيا وافتقدنا للمسة الأخيرة
http://almnatiq.net/?p=629836
المناطق - الرياض

أكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي أن مواجهة اليوم أمام المنتخب البوليفي كانت جيدة في مجملها رغم التعادل 2-2 .

وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: “أداء الأخضر في الشوط الأول كان جيداً وتقدمنا بهدفين في وقت مبكّر وفِي الشوط الثاني تراجع الأداء قليلاً”.

وأضاف :” تحركات لاعبي الوسط كانت جيدة وإيجابية ، وكانت تنقصنا اللمسة الأخيرة”، مؤكداً أنه سيعد الفريق بشكل جيد قبل خوض بطولة آسيا من خلال متابعة اللاعبين البارزين خلال منافسات الدوري.

وأكد بيتزي أن الحظ خدم منتخب بوليفيا في تسجيل الهدف الأول وفي نهاية اللقاء سجلوا هدفهم الثاني من ركلة جزاء .
وأشار إلى أن أي لاعب يمكنه الانضمام للأخضر متى ما وجدنا أنه مستعد لهذه المهمة وهذا هو الأهم خلال فترة الإعداد للوصول إلى أفضل تشكيلة من اللاعبين .

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