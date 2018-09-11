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HiNative .. تطبيق جديد يوفر للمستخدمين تعلم أكثر من 110 لغات

HiNative .. تطبيق جديد يوفر للمستخدمين تعلم أكثر من 110 لغات

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HiNative .. تطبيق جديد يوفر للمستخدمين تعلم أكثر من 110 لغات

HiNative .. تطبيق جديد يوفر للمستخدمين تعلم أكثر من 110 لغات
http://almnatiq.net/?p=629848
المناطق - الرياض

بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة مترامية الأطراف تجمع المستخدمين في مكان واحد هي شبكة الإنترنت، التي باتت وسيلة رئيسة للتواصل بينهم في جميع أرجاء العالم. ومع إتمام ذلك، تبقى خطوة أخرى هي آلية التواصل بين المستخدمين، التي عادة ما تعتمد على اللغة المستخدمة، فقد يعتمد بعضهم على تطبيقات الترجمة التي تكون في الأساس لترجمة الكلمات وليس النصوص، لذلك ظهرت في الآونة الأخيرة تطبيقات ذكية تساعد المستخدمين على تعلم اللغات التي يهتمون بها، ومن أبرزها تطبيق HiNative الذي يتيح للمستخدمين إمكانية تعلم أكثر من 110 لغات مختلفة.

ويتميز التطبيق بتوفيره لإمكانية تعلم اللغات بأسلوب تفاعلي من خلال طرح أسئلة على المتحدثين الأصليين للغة المراد تعلمها عبر الهاتف الذكي، كما يوفر التطبيق عديدا من الأسئلة الشائعة والمحددة مسبقا ليسهل على المستخدمين الخطوة الأولى في مسيرتهم لتعلم هذه اللغة عبر طرح الأسئلة التي يتم ترجمتها تلقائيا إلى لغة المتحدثين الأصليين الآخرين ضمن التطبيق.

يعتمد التطبيق على عديد من الطرق والأساليب التفاعلية المختلفة التي تساعد المستخدمين على تعلم لغات جديدة وإتقانها جيدا، إذ يوفر تعليم بعض اللغات النادرة، كاللغة الصينية أو الكورية من خلال الصور، كما يوفر إمكانية الترجمة ونطق الكلمات والجمل ليسمح للمستخدم معرفة النطق الصحيح ومخارج الحروف للكلمات المختلفة، إضافة إلى تقديم بعض الأسئلة والكلمات والجمل التي قد يحتاجها المستخدم عند السفر إلى تلك الدول.

كما يقدم التطبيق طرقا مختلفة، مثل الرسائل النصية، أو الصوتية، إضافة إلى توفير أدوات مساعدة مدمجة للترجمة النصية والصوتية، والنطق، والتصحيحات التي تساعد على إجراء المحادثات بسلاسة، وتصحيح القواعد النحوية والتدقيق اللغوي للكلمات أو الجمل.

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