المنتخب السعودي تحت 19 عاما يواجه مالي غدا وديا

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يواجه المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم غداً نظيره المالي في ثاني تحاربه الودية بمعسكره الإعدادي المُقام حالياً في الطائف، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا.

وسيقام اللقاء عند الرابعة والنصف من مساء الغد على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في ثاني مواجهة بينهما بالمعسكر حيث انتهى اللقاء الأول الذي أقيم أمس بفوز الأخضر 3-1 .

وعلى الصعيد الميداني، اختتم المنتخب مساء اليوم تحضيراته للقاء الغد بحصة تدريبية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية انطلقت بتمارين لتعزيز التكتيك الهجومي عن طريق الرميات الجانبية، تلا ذلك مران على الكرات الثابتة.