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شركة زين تعلن توفر وظائف إدارية وهندسية

شركة زين تعلن توفر وظائف إدارية وهندسية
http://almnatiq.net/?p=629854
المناطق - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة (للرجال) في مقر الشركة بالرياض.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– مدير إدارة الخدمات التجارية العامة وسلسلة التوريد (Commercial General Services & Supply Chain Director)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 12 سنة منها 6 سنوات في نفس المجال.

– أخصائي أول المخاطر واستمرارية الأعمال (Risk & Business Continuity Senior Specialist)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال) أو ما يعادلها مع خبرة 6 سنوات منها سنتين في نفس المجال.

– خبير حوكمة الشركات (Corporate Governance Expert)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، قانون) أو ما يعادلها مع خبرة 6 سنوات منها 3 سنوات في نفس المجال.

– مدير أول حوكمة الشركات (Corporate Governace Senior Manager)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، قانون) أو ما يعادلهم مع خبرة 8 سنوات منها 5 سنوات في نفس المجال.

– أخصائي مباني (Buildings Specialist)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في أي من تخصصات الهندسة مع خبرة 8 سنوات منها 4 سنوات في نفس المجال.

– أخصائي صيانة (Maintenance Specialist)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في أي من تخصصات الهندسة مع خبرة 8 سنوات منها 4 سنوات في نفس المجال.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط في موعد أقصاه الأحد الموافق 1440/1/6هـ.

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