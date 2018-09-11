رسمياً: توطين 4 أنشطة جديدة بمنافذ البيع

المناطق_الرياض

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء الأول من محرم 1440 هــ توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.

وأكدت الوزارة أن القرار سيمكِّن المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، مبينة أنه سيتم تطبيق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات أو المقصورة على السعوديات، بحق المخالف للقرار.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من ممثلين من الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وبنك التنمية الاجتماعية، لإعداد برنامج “ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة”، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية، في تاريخ 01/03/1440هـ.

كما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 01/05/1440هـ.