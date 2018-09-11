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مدني الشماسية يُخمد حريق صهريج ديزل على طريق الرياض – القصيم السريع

مدني الشماسية يُخمد حريق صهريج ديزل على طريق الرياض – القصيم السريع
http://almnatiq.net/?p=629871
المناطق_بريدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الشماسية بمنطقة القصيم في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم الثلاثاء حادث انقلاب صهريج ديزل على طريق القصيم / الرياض السريع ( بعد أم سدرة باتجاه القصيم ) نتج عنه احتراق كلي للصهريج.
اوضح ذلك المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل الذي اضاف انه تم التعامل مع الحادث وفق متطلبات الموقف وتطبيق خطة الاسناد الداخلي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة واخماد الحريق دون وجود اصابات ولله الحمد

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