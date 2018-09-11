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محكمة أمريكية تُغرّم إيران 104 ملايين دولار لضحايا تفجير «أبراج الخبر»

محكمة أمريكية تُغرّم إيران 104 ملايين دولار لضحايا تفجير «أبراج الخبر»
http://almnatiq.net/?p=629880
المناطق_وكالات

حكمت محكمة اتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الاثنين، بأن تدفع إيران 7 .104 مليون دولار لضحايا هجوم بشاحنة ملغومة في يونيو 1996 في الظهران بالمملكة، ما أسفر عن مقتل 19 جنديا أمريكيا.

وأصدرت القاضية بيريل هاول حكما على إيران والحرس الثوري اللذين لم يدافعا عن المزاعم بشأن دورهما في الهجوم الذي وقع أمام مجمع أبراج الخبر.

وقالت هاول إن 15 جنديا كانوا في المجمع عندما حدث الانفجار يمكن أن يحصلوا على تعويضات جراء ما سببه الهجوم من اضطراب عاطفي متعمد، مضيفة أن 24 من أقاربهم يمكن أن يحصلوا على تعويضات نتيجة الألم النفسي الذي حل بهم نتيجة رؤية كيف أثر الهجوم على أحبائهم.

وقال بول جاستون محامي المدعين في مقابلة «المدعون سعداء بالقرار ويتطلعون لبدء جمع الأموال حكم المحكمة يمنحهم قدرا من العدالة».

كما أدين 13 عضوا من جماعة حزب الله اللبنانية في يونيو 2001 في محكمة اتحادية في ولاية فرجينيا بسبب دورهم في الهجوم.

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