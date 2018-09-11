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بشار يجمل وجهه القبيح بعودة الطلاب للمدارس التي قصفها

بشار يجمل وجهه القبيح بعودة الطلاب للمدارس التي قصفها

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بشار يجمل وجهه القبيح بعودة الطلاب للمدارس التي قصفها

بشار يجمل وجهه القبيح بعودة الطلاب للمدارس التي قصفها
In this Wednesday, Sept 5, 2018 photo, Syrian students play in the courtyard of a school whose walls are still charred and pockmarked with bullets from recent fighting in the town of Douma, in the eastern Ghouta region, near the Syrian capital Damascus, Syria. Millions of Syrian children return to school as the country's conflict simmers down. The Syrian government is keen to project a sense of normalcy, opening hundreds of newly renovated schools and calling on students to wear uniforms, which were shed in years of chaos. But humanitarians say the war is far from over, particularly its scars on children. (AP Photo)
http://almnatiq.net/?p=629883
المناطق_وكالات

وسط آثار الرصاص على الجدران والحروق واضحة المعالم، وقف من حالفهم الحظ من أطفال سوريا يعاينون الأضرار التي أحلت بمدارسهم، بعد سنوات طويلة من هجرها بسبب الحرب التي أشعلها نظام الأسد.
ومع انخفاض عدد مناطق القتال النشط في سوريا، عاد عدد أكبر من الأطفال إلى المدارس هذا العام، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأميركية عن حكومة الأسد.
وقالت الوكالة: “حرصًا على عرض صورة عن الحياة الطبيعية، قالت الحكومة إنها أعادت تأهيل أكثر من 400 مدرسة على مدار الشهرين الأخيرين، ودعت الطلاب إلى العودة إلى ارتداء الزي المدرسي بعد سنوات من النزاع”.
الحرب لم تنته بعد، كما أن الدمار الذي حل بالبلاد لحق بالأطفال، بمن فيهم أولئك الذين فروا من الصراع، حسبما قال المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، جيرت كابالير.
وقالت الوكالة الأميركية: “لا يزال هناك حوالي مليوني طفل في سوريا خارج المدرسة، كما أن واحدة من ثلاث مدارس سورية خارج الخدمة”.

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