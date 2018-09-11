وصفوا مساكن الوزارة بـ”الكراتين”.. أعضاء شورى يهاجمون “الإسكان”!

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شن أعضاء في مجلس الشورى هجومًا حادًا على وزارة الإسكان، وطالبوها بسرعة تسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، ووضع خريطة وجدول زمني لتسليم الوحدات من المشاريع المنجزة، في حين وصف عضو بالمجلس مساكن الوزارة بأنها “كراتين”.

البعد الشديد

وقالت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال دندري: “لا بد للوزارة أن توضح عدد المنتجات التي رفضها المواطنون، وأسباب الرفض، الجميع يعلم أن هناك شكاوى كثيرة على المساكن وسموها (بالكراتين)، لرداءتها في البناء والتشطيب، أو لبعدها الشديد عن المدينة والخدمات”.

دعم أسر الضمان

بدوره، قال العضو خالد العقيل إن الوزارة أنتجت ١٣ ألف وحدة سكنية، والمتقدمين أكثر من مليون”، في حين أشار محمد النقادي إلى أن تقرير وزارة الإسكان لم يتضمن معلومات عن مشاريعها وبخاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقال: “هناك عشرة بلايين ريال لدعم أسر الضمان مسؤولة عنها وزارة الإسكان، ولكنها لم توضح الآلية المتخذة ولا المستفيدين منها”.