أمانة الاحساء .. إزالة 28 ” حظيرة عشوائية ” في النطاق السكاني

الاحساء - المناطق

كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن انه وضمن المبادرة الوزارية لازالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري ، قامت وكالة الخدمات بالامانة ممثلة بـ لجنة متابعة المطابخ والملاحم والاحواش ، وبتوجيه من سمو المحافظ ،بالتنسيق مع قطاعات عدة تضم ” المحافظة، الجهات الأمنية ، أرامكو السعودية ” امس الأول بإزالة 28 حظيرة ” احواش ” عشوائية اُقيمت في نطاق المخططات السكنية ، وذلك وفق ماافاد به رئيس اللجنة رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم والذي أوضح ان اعمال اللجنة مستمرة لإزالة 193 حظيرة ” حوش ” أخرى خلال الفترة القادمة ، مشيراً الى ان الازالة تتم بعد توجيه الإنذارات لاصحاب تلك الحظائر العشوائية وامهالهم فترة محددة لازالتها وفي حال عدم الاستجابة يتم ازالتها بعد انتهاء المهلة دون ادنى مسؤولية على الأمانة حيال مايوجد من ممتلكات في تلك الاحواش .

وأضاف الهزوم .. الأمانة تسعى من خلال تكثيف جهودها لإزالة الحظائر ” الاحواش ” العشوائية الى إزالة عنصر من عناصر التشويه البصري في مداخل وطرقات المحافظة وكذلك النطاق السكني في ظل وجود تنظيم خدمي لتلك الحظائر في منطقة سوق المواشي ، لافتاً الى ان مهام اللجنة تتركز في مراقبة الذبح العشوائي في المطابخ والحظائر العشوائية وداخل المزارع ومراقبة تقيد محال اللحوم بالاشتراطات الصحية ومتابعة ما يخص الحظائر القريبة من النطاق العمراني وفي الطرقات والعمل على ازالتها ، وقد عمدت اللجنة الى استهداف مواقع عدة لمتابعة وإزالة العشوائيات ومن ابرزها ( طريق الرياض ، طريق المطار ، الدائري الجنوبي ، طريق الظهران، طريق العقير الجديد ، الاحواش المتواجدة بالقرب من الاحياء السكنية ) .