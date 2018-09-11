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انطلاق جلسة محاكمة قتلة رفيق الحريرى بالجنائية الدولية

انطلاق جلسة محاكمة قتلة رفيق الحريرى بالجنائية الدولية
http://almnatiq.net/?p=629932
المناطق - الرياض

انطلقت منذ قليل المرحلة الثالثة، والجلسات الختامية للمحكمة الدولية بـ”لاهاى”، من محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبنانى السابق، رفيق الحريرى.

وشهدت المرافعات الختامية والتى ستستغرق 15 يومًا، بحضور رئيس الحكومة اللبنانى الحالى سعد الحريرى، نجل رفيق الحريرى، وراجع القضاة أكثر من 3 آلاف وثيقة طوال محاكمة قتلة الحريرى.

وقال الإدعاء بمحاكمة قتلة “الحريرى”، إن “بدر الدين” المتهم الأول كان مسئولاً بحزب الله وخبرته تجلت فى طرق تنفيذ الاغتيالات.

مَن هم المتهمون؟
والمتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين الذي يصفه المحققون بأنه “العقل المدبر” للاغتيال قُتل وبالتالي لن تتم محاكمته.

ويبقى بذلك سليم عياش (50 عاماً)، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية، ورجلان آخران هما حسين العنيسي (44 عاماً) وأسعد صبرا (41 عاماً)، الملاحقان خصوصاً بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف يتبنى الهجوم باسم جماعة وهمية.

كما يواجه حسن حبيب مرعي (52 عاماً) عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة.

وسيكون القضاة في مواجهة قفص اتهام خال في المحكمة التابعة للأمم المتحدة والتي أنشئت في 2009 لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري.

وعلى الرغم من مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، رفض “حزب الله ” الإرهابي الذي ينفي أي تورط له في الاغتيال، تسليم المشتبه بهم.

وبذلك سيحاكم المتهمون غيابياً وحتى بدون الاتصال بمحاميهم. وهذا الوضع غير مسبوق في القانون الدولي منذ 1945، ومحاكمات نورمبرغ التي كانت أول تطبيق لتشريع جنائي دولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي بدأت مداولاتها في 2009 في ضواحي لاهاي، باتت بذلك أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.

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