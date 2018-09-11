لخفض أسعارها المرتفعة .. مواطنون يطالبون بمشاركة “الحبوب” في استيراد الشعير عبر اتحادات

المناطق - الرياض

مع إعلان المؤسسة العامة للحبوب، عن مناقصتها السادسة لهذا العام 2018م لاستيراد كمية 1.020.000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (نوفمبر- ديسمبر2018م)، طالب مواطنون بالمشاركة في هذه المناقصات عبر اتحادات لبيعها بسعر منخفض.

وقالوا عبر مواقع التواصل معلقين على خبر المناقصة، “يشتكي أهل الحلال من ارتفاع الأعلاف الشعير وأنه يباع بسعر غالي عطفاً على سعر استيراده وصوله للموانئ، وها هي المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد الشعير، لماذا لا يشاركون بهذه المناقصات عبر اتحاد أو بتدخل من نادي الإبل لتتم تغطية سعر الكمية وبالتالي يباع بسعر منخفض؟”.

وأشاروا إلى أن أسعار الأعلاف مرتفعة جدا خصوصا مع شُح الأمطار وقلة المراعي واستمرار أصحاب الماشية بشراء الأعلاف طوال العام مع نزول أسعار الماشية وكذلك حاجة السوق لاستهلاكها.

وشددوا على ضرورة دعم الأسعار من الحكومه اًو خلق سوق تنافسية بين الموردين، نظرا لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

ووزعت المناقصة التي أعلنت عنها مؤسسة الحبوب على عدد 17 باخرة بواقع 12 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر و5 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، حينها، أن هذه المناقصة تأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، مشيراً إلى أن المؤسسة أتمّت منذ بداية هذا العام ترسية توريد كمية تقدر بنحو 6.2 ملايين طن.