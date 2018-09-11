غارات للتحالف على مواقع للحوثيين جنوبي الحديدة

المناطق - وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الثلاثاء، غارات على مواقع وأهداف لميليشيات الحوثي الإيرانية، في مواقع متفرقة من مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية وفقا لـ”سكاي نيوز عربية” أن الغارات الجوية استهدفت مواقع و تجمعات للحوثيين بمحيط مدينة الحديدة وضواحيها.

وأضافت أن اشتباكات تدور بين ألوية العمالقة التابعة للقوات الشرعية مع المتمردين في الأحياء الجنوبية لمدينة الحديدة ووصولا إلى المناطق القريبة من كيلو 16.

وفي الأثناء، قامت الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة بتعطيل وتفكيك مئات الألغام، التي زرعتها مليشيات الحوثي في مديرية الدريهمي.