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وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارا بربط التوعية العلمية والفكرية بمكتبه إداريا

وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارا بربط التوعية العلمية والفكرية بمكتبه إداريا
http://almnatiq.net/?p=629958
المناطق - الرياض

أقر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، ربط الإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية بالوزارة بمكتبه إدارياً .
ويأتي هذا القرار ، ضمن جملة من القرارات التطويرية التي وجه بها معالي الوزير في إطار العناية بكل ما يتعلق بترسيخ الأمن الفكري ، وحماية المنبر الدعوي من الأفكار المنحرفة .

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