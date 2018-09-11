وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارا بربط التوعية العلمية والفكرية بمكتبه إداريا

المناطق - الرياض

أقر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، ربط الإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية بالوزارة بمكتبه إدارياً .

ويأتي هذا القرار ، ضمن جملة من القرارات التطويرية التي وجه بها معالي الوزير في إطار العناية بكل ما يتعلق بترسيخ الأمن الفكري ، وحماية المنبر الدعوي من الأفكار المنحرفة .