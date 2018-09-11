أقر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، ربط الإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية بالوزارة بمكتبه إدارياً .
ويأتي هذا القرار ، ضمن جملة من القرارات التطويرية التي وجه بها معالي الوزير في إطار العناية بكل ما يتعلق بترسيخ الأمن الفكري ، وحماية المنبر الدعوي من الأفكار المنحرفة .
وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارا بربط التوعية العلمية والفكرية بمكتبه إداريا
أقر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، ربط الإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية بالوزارة بمكتبه إدارياً .
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