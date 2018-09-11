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أمير جازان بالنيابة يوجه بإنشاء إدارة للأمن السيبراني بديوان الإمارة

أمير جازان بالنيابة يوجه بإنشاء إدارة للأمن السيبراني بديوان الإمارة

أبرز المواد

أمير جازان بالنيابة يوجه بإنشاء إدارة للأمن السيبراني بديوان الإمارة

أمير جازان بالنيابة يوجه بإنشاء إدارة للأمن السيبراني بديوان الإمارة
http://almnatiq.net/?p=630030
جازان - فضة آل عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم قراراً  إدارياً بتكليفات في ديوان الامارة وإنشاء إدارة جديدة تحت مسمى ادارة الأمن السيبراني ..

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان أ.ياسين بن احمد القاسم بأنه تم تكليف كل من :

-الموظف ابراهيم بن يحي ناصر مديرا لادارة خدمات المستفيدين بتقنية المعلومات .
-الموظف أ. هاني بن حسن زنقوطي مديرا لادارة الأمن السيبراني .

وأكد القاسم أن التكليف تأتي في إطار حرص سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ، وسعيه الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة والعمل على تطوير الجانب التقني وامن المعلومات وخدمات المستفيدين بالامارة..
وأعرب المكلفان من جانبهما عن اعتزازهما بثقة سمو أمير المنطقة بالنيابة وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.

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