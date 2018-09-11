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تخفيف عقوبة لبنانية مدانة بـ بالإساءة للمصريين

تخفيف عقوبة لبنانية مدانة بـ بالإساءة للمصريين
http://almnatiq.net/?p=630033
المناطق - متابعات

خففت محكمة مصرية، الأحد الماضي، عقوبة اللبنانية منى المذبوح، من السجن 8 سنوات إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، بعد إدانتها بتهم بينها “الإساءة للمصريين، وسبِّهم بعبارات خادشة وألفاظ يعاقب عليها القانون”.

وقال مصدر قضائي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن “محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، قبلت استئناف (طعن) المذبوح، بشأن الحكم الصادر ضدها بالسجن 8 سنوات، وتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ”.

وفي 7 يوليو الماضي، عاقبت محكمة جنح مصر الجديدة “المذبوح” بالسجن 8 سنوات في الاتهامات الموجهة لها.

وأحالت النيابة العامة السائحة اللبنانية، منى المذبوح، لمحاكمة عاجلة في يونيو الماضي بعد أن نشرت مقطعًا مصورًا عبر صفحتها على “فيسبوك” تضمن “إساءة للمصريين”.

وقالت “المذبوح” في المقطع -الذي بلغت مدته 10 دقائق- إنها تعرضت لـ”التحرش اللفظي” من شابين بأحد شوارع القاهرة ومن سائقي سيارات أجرة، وتعرضها لسرقة أموالها.

كما سبت الصوم وسلوك المصريين في شهر رمضان الذي نشر المقطع المصور خلاله. لافتة إلى أن أحد المطاعم تأخر في تقديم الطعام لها لأنه لا يخدم الزبائن قبل أذان المغرب.

غير أنها عاودت لاحقًا الاعتذار لمن أسمتهم “المصريين المحترمين” في مقطع فيديو آخر.

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