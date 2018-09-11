احدث الأخبار

إطلاق خدمة تجديد الجواز السعودي عن طريق مكاتب البريد بتبوك
أبرز المواد
 الجبير: القضية الفلسطينية من أولويات المملكة
أبرز المواد
 التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
أبرز المواد
 الباص السياحي يتيح لزوار مهرجان الرمان الوطني7 للتعرف على مزارع الرمان بالمنطقة
منطقة الباحة
 تغريم طبيب بيطري بـ 30 ألف ريال أستخدم مواد تجميلية بشرية على الحيوانات
أبرز المواد
 حادث تصادم حافلة تقل ركاباً بناقلة نفط في تبوك يخلف 14 مصاباً
أبرز المواد
 تنفيذ شرع الله في قاتل والدته وأخته بجيزان
أبرز المواد
 تخفيف عقوبة لبنانية مدانة بـ بالإساءة للمصريين
أبرز المواد
 أمير جازان بالنيابة يوجه بإنشاء إدارة للأمن السيبراني بديوان الإمارة
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تطلق غداً استراتيجية لتنظيم الغذاء الصحي
أبرز المواد
 غرفة القصيم تؤطر المنهجية الناجحة للامتياز التجاري
منطقة القصيم
إطلاق خدمة تجديد الجواز السعودي عن طريق مكاتب البريد بتبوك

إطلاق خدمة تجديد الجواز السعودي عن طريق مكاتب البريد بتبوك

أبرز المواد
الجبير: القضية الفلسطينية من أولويات المملكة

الجبير: القضية الفلسطينية من أولويات المملكة

أبرز المواد
التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

أبرز المواد
الباص السياحي يتيح لزوار مهرجان الرمان الوطني7 للتعرف على مزارع الرمان بالمنطقة

الباص السياحي يتيح لزوار مهرجان الرمان الوطني7 للتعرف على مزارع الرمان بالمنطقة

منطقة الباحة

تنفيذ شرع الله في قاتل والدته وأخته بجيزان

تنفيذ شرع الله في قاتل والدته وأخته بجيزان
http://almnatiq.net/?p=630036
المناطق - متابعات

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً في جانٍ بمدينة جيزان، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / محمد بن حسن بن أحمد مباركي – سعودي الجنسية – على قتل والدته / زهراء بنت أحمد بن راشد مباركي – سعودية الجنسية – وذلك بخنقها بيديه وبخمارها ولفه حول رقبتها حتى فارقت الحياة، وكذلك قيامه بقتل أخته / عائشة وذلك بخنقها بيديه بسلك كهربائي حتى فارقت الحياة.
وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وأن ما قام به من قتل المجني عليهما على سبيل الغلبة والقهر، فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً لقتله المجني عليهما غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / محمد بن حسن بن أحمد مباركي -سعودي الجنسية- اليوم الثلاثاء 1 / 1 / 1440هـ بمدينة جيزان في منطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

روابط ذات صلة

إطلاق خدمة تجديد الجواز السعودي عن طريق مكاتب البريد بتبوك

إطلاق خدمة تجديد الجواز السعودي عن طريق مكاتب البريد بتبوك
الجبير: القضية الفلسطينية من أولويات المملكة

الجبير: القضية الفلسطينية من أولويات المملكة
التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*