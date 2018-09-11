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حادث تصادم حافلة تقل ركاباً بناقلة نفط في تبوك يخلف 14 مصاباً

حادث تصادم حافلة تقل ركاباً بناقلة نفط في تبوك يخلف 14 مصاباً

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حادث تصادم حافلة تقل ركاباً بناقلة نفط في تبوك يخلف 14 مصاباً

حادث تصادم حافلة تقل ركاباً بناقلة نفط في تبوك يخلف 14 مصاباً
http://almnatiq.net/?p=630039
تبوك - عطاالله العمراني

أسفر حادث تصادم ناقلة نفط وحافلة تقل ركاباً وقع صباح اليوم في تبوك عن اصابة 14 شخصا وصفت حالتهم الصحية بالمستقرة .

وبحسب المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك تلقت بلاغاً يفيد بوجود حادث تصادم على الطريق الدائري بتبوك أمام سوق الأغنام، وعلى الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية والقيادة الميدانية للموقع وبمشاركة فرق من الدفاع المدني. وعند مباشرة أول فرقة إسعافية للموقع وبعد إتمام عملية الفرز الطبي اتضح وجود 14 حالة وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم في الموقع ونقلت إحدى الحالات إلى مستشفى الملك خالد . في حين باشر الحادث مرور تبوك .

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