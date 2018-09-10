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الباص السياحي يتيح لزوار مهرجان الرمان الوطني7 للتعرف على مزارع الرمان بالمنطقة

الباص السياحي يتيح لزوار مهرجان الرمان الوطني7 للتعرف على مزارع الرمان بالمنطقة

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الباص السياحي يتيح لزوار مهرجان الرمان الوطني7 للتعرف على مزارع الرمان بالمنطقة

الباص السياحي يتيح لزوار مهرجان الرمان الوطني7 للتعرف على مزارع الرمان بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=630050
المناطق - الباحة
خصصت إدارة مهرجان الرمان الوطني السابع رحلات يومية مجانية على مدار فترة المهرجان من موقع المهرجان الى زيارة مزارع الرمان بالمنطقة.
ويطلع الزائر خلال الجولة على مزارع الرمان حيث تحوي مزارع الرمان في الباحة ما يقارب 350 ألف شجرة رمان, حيث يتعرف الزائر على كيفية زراعة الرمان التي تعتبر من الزراعات القديمة جداً ، التي ترجع إلى مئات السنين ومن أقدم مصادر الرزق بالمنطقة ، فعلاقة المزارع بشجرة الرمان أشبه برحلة عمر إذ تبدأ معه منذ الصغر حتى المشيب ، ولا تتوقف قصص الآباء والأجداد عند الحديث عن الماضي لتشرح كيف كانت طرق الري والحرث بالأبقار ونقل المحاصيل عن طريق الإبل للأسواق المجاورة قبل أن تتطور أساليب الزراعة والنقل بأحدث الطرق ، والتسويق بالوسائل الحديثة من أهمها المتاجر الإلكترونية التي أصبحت تستهوي أبناء الوطن من الشباب بعد أن وجدوا فيها مصدر دخل وتسويق متميز ، لتواكب بذلك التطور الذي تشهده البلاد في شتى المجالات في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- .
الجدير ذكره أن تحرك الباص السياحي من مقر المهرجان عند الساعة الثالثة عصراً ويمر بالعديد من المزارع، ويتيح لزائر مشاهدة أشجار الرمان وقطفها، بالإضافة إلى شرح مفصل عن انواعه وطرق العنايه به.
بعد ذلك يتجه الباص لمساره السياحي والعوده لمقر المهرجان لمواصلة مشاهدة الفعاليات التي تشمل على معرض بيع لفاكهة الرمان, وعروض الفنون الشعبية, ومسرح الفعاليات, ومسابقة أفضل أكلة شعبية, بالإضافة إلى مسابقة أفضل طبق رمان, وعروض الدمى, ومرسم الطفل, وركن عصير الرمان, والمتحف, والأسر المنتجة.

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