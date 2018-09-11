احدث الأخبار

التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
أبرز المواد
 الباص السياحي يتيح لزوار مهرجان الرمان الوطني7 للتعرف على مزارع الرمان بالمنطقة
منطقة الباحة
 تغريم طبيب بيطري بـ 30 ألف ريال أستخدم مواد تجميلية بشرية على الحيوانات
أبرز المواد
 حادث تصادم حافلة تقل ركاباً بناقلة نفط في تبوك يخلف 14 مصاباً
أبرز المواد
 تنفيذ شرع الله في قاتل والدته وأخته بجيزان
أبرز المواد
 تخفيف عقوبة لبنانية مدانة بـ بالإساءة للمصريين
أبرز المواد
 أمير جازان بالنيابة يوجه بإنشاء إدارة للأمن السيبراني بديوان الإمارة
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تطلق غداً استراتيجية لتنظيم الغذاء الصحي
أبرز المواد
 غرفة القصيم تؤطر المنهجية الناجحة للامتياز التجاري
منطقة القصيم
 528 مولودًا في “سعود الطبية” الشهر الماضي
منطقة الرياض
 أرامكو السعودية ترسي عقد إنشاء جزيرتي حفر ضمن برنامج زيادة الإنتاج في حقل البري على شركة تشاينا هاربر إنجينيرينغ العربية
أبرز المواد
التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

أبرز المواد
الباص السياحي يتيح لزوار مهرجان الرمان الوطني7 للتعرف على مزارع الرمان بالمنطقة

الباص السياحي يتيح لزوار مهرجان الرمان الوطني7 للتعرف على مزارع الرمان بالمنطقة

منطقة الباحة
تغريم طبيب بيطري بـ 30 ألف ريال أستخدم مواد تجميلية بشرية على الحيوانات

تغريم طبيب بيطري بـ 30 ألف ريال أستخدم مواد تجميلية بشرية على الحيوانات

أبرز المواد
حادث تصادم حافلة تقل ركاباً بناقلة نفط في تبوك يخلف 14 مصاباً

حادث تصادم حافلة تقل ركاباً بناقلة نفط في تبوك يخلف 14 مصاباً

أبرز المواد

التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
http://almnatiq.net/?p=630053
المناطق - الرياض

وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم (الثلاثاء) مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في مقر الهيئة بمدينة الرياض، وذلك لتعزيز التعاون بين الجانبين من أجل رفع جودة التعليم والتدريب الصحي.
ووقع الاتفاقية من جانب هيئة التخصصات الصحية الأمين العام الأستاذ الدكتور أيمن أسعد عبده، ومن جانب المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي المدير التنفيذي للمركز الأستاذ الدكتور أحمد بن يحي الجبيلي.
وأوضح الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده، أن الهيئة تسعى من خلال هذه المذكرة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة وذلك لرفع كفاءة القطاع الصحي من خلال توفير كوادر صحية مؤهلة ومدربة على أعلى المستويات.
وتناولت المذكرة تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في كل ما يخص مجال ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، والمعايير المهنية للبرامج الصحية ، و التطوير المشترك لمعايير اعتماد البرامج الصحية لتلبية متطلبات معايير المهن الصحية بما يتوافق مع المعايير المهنية العالمية ، وإعداد قواعد بيانات محدثة للمراجعين والمقيمين المعتمدين لدى كل من المركز وهيئة التخصصات الصحية ، و التعاون في مجالات تطوير البرامج الصحية، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك ، و تسهيل وتشجيع المشاركة وحضور المؤتمرات، والندوات، وحلق النقاش، وورش العمل التي ينظمها الطرفان حول التعليم الصحي ونظام الاعتماد الأكاديمي، و تبادل المعلومات بما في ذلك نتائج الاختبارات، والوثائق، وقواعد البيانات، والأبحاث، والأوراق العلمية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بالتعليم الصحي والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط الحفاظ على السرية والخصوصية وتأمين المعلومات وحمايتها ، و وضع الضوابط الخاصة باستحداث واعتماد البرامج الصحية ومتطلبات تشغيلها.

 

روابط ذات صلة

تغريم طبيب بيطري بـ 30 ألف ريال أستخدم مواد تجميلية بشرية على الحيوانات

تغريم طبيب بيطري بـ 30 ألف ريال أستخدم مواد تجميلية بشرية على الحيوانات
حادث تصادم حافلة تقل ركاباً بناقلة نفط في تبوك يخلف 14 مصاباً

حادث تصادم حافلة تقل ركاباً بناقلة نفط في تبوك يخلف 14 مصاباً
تنفيذ شرع الله في قاتل والدته وأخته بجيزان

تنفيذ شرع الله في قاتل والدته وأخته بجيزان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*