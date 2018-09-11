التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

المناطق - الرياض

وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم (الثلاثاء) مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في مقر الهيئة بمدينة الرياض، وذلك لتعزيز التعاون بين الجانبين من أجل رفع جودة التعليم والتدريب الصحي.

ووقع الاتفاقية من جانب هيئة التخصصات الصحية الأمين العام الأستاذ الدكتور أيمن أسعد عبده، ومن جانب المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي المدير التنفيذي للمركز الأستاذ الدكتور أحمد بن يحي الجبيلي.

وأوضح الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده، أن الهيئة تسعى من خلال هذه المذكرة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة وذلك لرفع كفاءة القطاع الصحي من خلال توفير كوادر صحية مؤهلة ومدربة على أعلى المستويات.

وتناولت المذكرة تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في كل ما يخص مجال ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، والمعايير المهنية للبرامج الصحية ، و التطوير المشترك لمعايير اعتماد البرامج الصحية لتلبية متطلبات معايير المهن الصحية بما يتوافق مع المعايير المهنية العالمية ، وإعداد قواعد بيانات محدثة للمراجعين والمقيمين المعتمدين لدى كل من المركز وهيئة التخصصات الصحية ، و التعاون في مجالات تطوير البرامج الصحية، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك ، و تسهيل وتشجيع المشاركة وحضور المؤتمرات، والندوات، وحلق النقاش، وورش العمل التي ينظمها الطرفان حول التعليم الصحي ونظام الاعتماد الأكاديمي، و تبادل المعلومات بما في ذلك نتائج الاختبارات، والوثائق، وقواعد البيانات، والأبحاث، والأوراق العلمية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بالتعليم الصحي والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط الحفاظ على السرية والخصوصية وتأمين المعلومات وحمايتها ، و وضع الضوابط الخاصة باستحداث واعتماد البرامج الصحية ومتطلبات تشغيلها.