الجبير: القضية الفلسطينية من أولويات المملكة

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قال وزير الخارجية عادل الجبير إن القضية الفلسطينية من أهم القضايا بالنسبة للمملكة.

وأكد الجبير​ في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب​ أننا “نؤيد الجهود الرامية لدعم ​الأونروا​ ورفض المساس بوضع ​القدس​ التاريخي”.

كما أكد الجبير، استمرار السعودية في اتخاذ جميع الخطوات لحماية المدنيين في اليمن، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي لم تستجب لدعوات المجتمع الدولي للانخراط في العملية السياسية وآخرها في جنيف.

وقال “الجبير” خلال كلمته، نؤكد على وحدة سوريا واستقرارها، وندعم الحل السياسي في سوريا القائم على جنيف 1.