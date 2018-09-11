احدث الأخبار

الجبير: القضية الفلسطينية من أولويات المملكة
أبرز المواد
 التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
أبرز المواد
 الباص السياحي يتيح لزوار مهرجان الرمان الوطني7 للتعرف على مزارع الرمان بالمنطقة
منطقة الباحة
 تغريم طبيب بيطري بـ 30 ألف ريال أستخدم مواد تجميلية بشرية على الحيوانات
أبرز المواد
 حادث تصادم حافلة تقل ركاباً بناقلة نفط في تبوك يخلف 14 مصاباً
أبرز المواد
 تنفيذ شرع الله في قاتل والدته وأخته بجيزان
أبرز المواد
 تخفيف عقوبة لبنانية مدانة بـ بالإساءة للمصريين
أبرز المواد
 أمير جازان بالنيابة يوجه بإنشاء إدارة للأمن السيبراني بديوان الإمارة
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تطلق غداً استراتيجية لتنظيم الغذاء الصحي
أبرز المواد
 غرفة القصيم تؤطر المنهجية الناجحة للامتياز التجاري
منطقة القصيم
 528 مولودًا في “سعود الطبية” الشهر الماضي
منطقة الرياض
الجبير: القضية الفلسطينية من أولويات المملكة

الجبير: القضية الفلسطينية من أولويات المملكة

أبرز المواد
التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

أبرز المواد
الباص السياحي يتيح لزوار مهرجان الرمان الوطني7 للتعرف على مزارع الرمان بالمنطقة

الباص السياحي يتيح لزوار مهرجان الرمان الوطني7 للتعرف على مزارع الرمان بالمنطقة

منطقة الباحة
تغريم طبيب بيطري بـ 30 ألف ريال أستخدم مواد تجميلية بشرية على الحيوانات

تغريم طبيب بيطري بـ 30 ألف ريال أستخدم مواد تجميلية بشرية على الحيوانات

أبرز المواد

الجبير: القضية الفلسطينية من أولويات المملكة

الجبير: القضية الفلسطينية من أولويات المملكة
http://almnatiq.net/?p=630057
المناطق - متابعات

قال وزير الخارجية عادل الجبير إن القضية الفلسطينية من أهم القضايا بالنسبة للمملكة.

وأكد الجبير​ في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب​ أننا “نؤيد الجهود الرامية لدعم ​الأونروا​ ورفض المساس بوضع ​القدس​ التاريخي”.

كما أكد الجبير، استمرار السعودية في اتخاذ جميع الخطوات لحماية المدنيين في اليمن، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي لم تستجب لدعوات المجتمع الدولي للانخراط في العملية السياسية وآخرها في جنيف.

وقال “الجبير” خلال كلمته، نؤكد على وحدة سوريا واستقرارها، وندعم الحل السياسي في سوريا القائم على جنيف 1.

روابط ذات صلة

التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
تغريم طبيب بيطري بـ 30 ألف ريال أستخدم مواد تجميلية بشرية على الحيوانات

تغريم طبيب بيطري بـ 30 ألف ريال أستخدم مواد تجميلية بشرية على الحيوانات
حادث تصادم حافلة تقل ركاباً بناقلة نفط في تبوك يخلف 14 مصاباً

حادث تصادم حافلة تقل ركاباً بناقلة نفط في تبوك يخلف 14 مصاباً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*