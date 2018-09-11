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إطلاق خدمة تجديد الجواز السعودي عن طريق مكاتب البريد بتبوك

إطلاق خدمة تجديد الجواز السعودي عن طريق مكاتب البريد بتبوك
http://almnatiq.net/?p=630060
تبوك - عطاالله العمراني

اجتمع مدير عام البريد السعودي بمنطقة تبوك الاستاذ فايز بن سيار العنزي ظهر اليوم مع مدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد القحطاني بمقر الجوازات بالمنطقة، حضر الاجتماع من البريد مدير ادارة التوزيع سلطان العنزي ومدير ادارة مركز الخدمة سليمان اللامي ، كما حضر الاجتماع مساعد مدير جوازات منطقة تبوك العميد عبدالله المشيخي ومدير شعبة الجواز السعودي المقدم محمد رفيد العنزي وعدد من مديري الإدارات بالمديرية العامة للجوازات بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين مؤسسة البريد السعودي وإدارة الجوازات لإطلاق  خدمة تجديد الجواز السعودي عن طريق مكاتب البريد بمدينة تبوك والمحافظات التابعة لها والتي تقدمها مؤسسة البريد السعودي، والتي سوف تنطلق الأحد القادم الموافق1440/01/06هـ، كما تم مناقشة آلية وسرعة وضمان تسليم الجواز للمواطن لما يحمله من أهمية كونه وثيقة رسمية بأعلى معايير الجودة

وشرح مدير عام بريد منطقة تبوك الأجراءات والانظمة التي تعمل عليها مؤسسة البريد السعودي من وقت أستلامه من المواطن لحظة تقديمه عن طريق مكاتب البريد وآلية  إيصاله لادارة الجوازات حتى يتم تسليمه من قبل موزع البريد للمواطن بحسب العنوان الوطني في نظام أبشر .

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