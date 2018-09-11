امير الباحة يزور دار الملك فهد لإيواء الأيتام .. ويوافق على رئاسة مجلس ادارته

المناطق - الباحة

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بزيارة تفقدية لدار الملك فهد لإيواء الأيتام بمنطقة الباحة .

وقد تجول سموه بمقر الدار واطلع على أقسامها حيث التقى بالاطفال في مركز التعلم والترفيه مشاركا ابنائه الأيتام عدد من الألعاب الموجودة بابتسامة أبوية تعبر عن اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الفئة الغالية .

كما التقى سموه خلال الزيارة أعضاء مجلس ادارة الدار والفريق الإشرافي معلنا موافقته على رئاسة مجلس ادارة الدار ومقدما دعما سخيا لجميع الاطفال النزلاء مؤكدا سموه حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع احوال الدار منذ توليه امارة المنطقة .