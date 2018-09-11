أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير تعليم صبيا

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جازان - فضة عطيف
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي , وعددا من منسوبي وطلاب الإدارة.
وهنأ سموه في مستهل اللقاء مدير تعليم صبيا ومنسوبي الإدارة بمناسبة العام الدراسي الجديد , وتحقيق الإدارة لثلاثة مراكز أولى في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز , متمنياً للجميع دوام التفوق والسداد لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن في شتى المجالات.
وأكد سموه أهمية الدور المناط بإدارات التعليم والجامعات وغيرها من الجهات التعليمية والثقافية لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان , منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وكل ما يحتاجه أبناء منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز من خدمات , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وولاة أمرها.
واستمع سمو أمير المنطقة بالنيابة لشرح مفصل من مدير التعليم بصبيا عن الخدمات التي تقدمها الإدارة لخدمة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات بمختلف المدارس التابعة للإدارة بعدد من المحافظات , وما حققتها الإدارة من إنجازات ومشروعات تعليمية وما نفذته من برامج استحقت على إثرها الفوز بالعديد من الجوائز خلال العام المنصرم 1439هـ.
من جانبه عبر مدير تعليم صبيا عن سعادته بلقاء سمو أمير جازان بالنيابة وما استمع إليه من توجيهات , سائلاً الله تعالى له ولكافة زملائه منسوبي الإدارة والمكاتب والمدارس التابعة لها العون والسداد .

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