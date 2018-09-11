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ترمب: نتعهد بألا نسمح بتكرار ما حصل لبرجي مركز التجارة

ترمب: نتعهد بألا نسمح بتكرار ما حصل لبرجي مركز التجارة
http://almnatiq.net/?p=630117
المناطق - وكالات

تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن بلاده لن تسمح بتكرار ما حصل لبرجي مركز التجارة.
وكرّم سكان نيويورك، الثلاثاء، حوالي ثلاثة آلاف شخص قُتلوا في اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001، في احتفال أقيم في موقع برجي مركز التجارة العالمي الذي أصبح نصبا تذكاريا.

وتحت أمطار خفيفة وسماء ضبابية، التقى حشد من أقرباء الضحايا وعناصر من الشرطة ورجال إطفاء ومسؤولين في الذكرى الـ17 للاعتداء الدامي غير المسبوق الذي هزّ العالم بأسره.
وتجمع الحشد في باحة المتحف المخصص للاعتداءات على أحد أطراف مانهاتن، ووقف المشاركون دقيقة صمت مرتين: الأولى عند الساعة 08,46 والثانية 09,03، في الوقت المحدد الذي ضربت فيه الطائرتان البرجين اللذين اندلعت فيهما النار بسرعة.
وفي مقدمة المسؤولين، كان حاكم نيويورك اندرو كومو والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي والرئيس الحالي لبلدية العاصمة المالية الأميركية الديمقراطي بيل دو بلازيو وسلفاه: رودي جولياني كان يشغل المنصب أثناء الاعتداءات وقد أعطي لقب “رئيس بلدية أميركا”، وهو اليوم محامي الرئيس دونالد ترمب، ومايكل بلومبرغ وقد تسلم رئاسة بلدية المدينة اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2003 وترأس أعمال إعادة بناء هذا الحي في مانهاتن.
وقالت مديرة المراسم التذكارية لتلفزيون “نيويورك 1” المحلي: “إنه ليس يوما للتحدث في السياسة، إنها مسألة متعلقة بالقلب: نحن بحاجة لأن نكون موحدين، إنها الطريقة الوحيدة لمعالجة الألم”.
وعلى غرار كل سنة، كان متوقعا أن يتلو المشاركون أسماء الضحايا، وأن تكون هناك كلمة تكريماً لهم في احتفال طويل يمتدّ لأكثر من ثلاث ساعات.
في سائر أرجاء المدينة، كان غالبية الناس يعملون كالعادة مع الوقوف لحظات صمت لأرواح الضحايا.
وتوقفت بورصة نيويورك دقيقة صمت عند الساعة 09,20. وفي محطات رجال إطفاء نيويورك الذين خسروا 343 من عناصرهم في الاعتداءات، دعي العديد من عائلات رجال إطفاء قُتلوا بسبب الحريق أو بعد الاعتداء.
وإضافة إلى الأشخاص الذين قُتلوا أو أصيبوا بجروح في 11 أيلول/سبتمير 2001، أصيب آلاف المسعفون وعناصر الشرطة وعمال البناء وسكان أسفل مانهاتن بأمراض مميتة أحياناً، بسبب الدخان السام الذي تصاعد من الموقع لمدة أشهر عديدة.

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