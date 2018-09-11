احدث الأخبار

المدير العام لصحة القصيم يدشن جهاز ليبري للتحكم بالسكري لدى الأطفال
منطقة القصيم
 ترمب: نتعهد بألا نسمح بتكرار ما حصل لبرجي مركز التجارة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير تعليم صبيا
أبرز المواد
 امير الباحة يزور دار الملك فهد لإيواء الأيتام .. ويوافق على رئاسة مجلس ادارته
أبرز المواد
 تعليم تبوك يدعو للمشاركة في جائزة الشيخ حمدان بن راشد
منطقة تبوك
 فنون الباحة تستعيد ذكريات مشروع الأدب الشفاهي
منطقة الباحة
 مجلس المنطقة الشرقية يوصي بافتتاح فرع لجامعة حفر الباطن بمحافظة الخفجي (بنين)
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تستضيف ورش تعريفية بخدمات وبرامج المركز الوطني للنخيل والتمور
المنطقة الشرقية
 بيان لوزراء الخارجية العرب يحذر من أي مساس بدور الأونروا في تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين
أبرز المواد
 أمين عسير يناقش الفرص الاستثمارية بالبلديات
منطقة عسير
 أمير عسير يلتقي برئيس وأعضاء المجلس التعليمي بالمنطقة
أبرز المواد
 رئيس هيئة الغذاء والدواء: نسعى لنكون من أفضل خمس جهات رقابية في العالم
أبرز المواد
المدير العام لصحة القصيم يدشن جهاز ليبري للتحكم بالسكري لدى الأطفال

المدير العام لصحة القصيم يدشن جهاز ليبري للتحكم بالسكري لدى الأطفال

منطقة القصيم
ترمب: نتعهد بألا نسمح بتكرار ما حصل لبرجي مركز التجارة

ترمب: نتعهد بألا نسمح بتكرار ما حصل لبرجي مركز التجارة

أبرز المواد
أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير تعليم صبيا

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير تعليم صبيا

أبرز المواد
امير الباحة يزور دار الملك فهد لإيواء الأيتام .. ويوافق على رئاسة مجلس ادارته

امير الباحة يزور دار الملك فهد لإيواء الأيتام .. ويوافق على رئاسة مجلس ادارته

أبرز المواد

المدير العام لصحة القصيم يدشن جهاز ليبري للتحكم بالسكري لدى الأطفال

المدير العام لصحة القصيم يدشن جهاز ليبري للتحكم بالسكري لدى الأطفال
http://almnatiq.net/?p=630120
المناطق - بريدة
دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، اليوم ( الثلاثاء ) جهاز ليبري ، والذي يهدف الى تقليل معدل السكر التراكمي وتقليل حالات الانخفاض المتكررة لدى المرضى ، بحضور عدد من ذوي المرضى.
و أكد المدير العام أهمية هذا الجهاز لتوفير الرعاية الطبية وتقليل مضاعفات مرض السكري خصوصا على الأطفال ، مشيراً الى ان مميزات الجهاز التحكم بمعدلات السكري سواء بالارتفاع او الانخفاض ،اضافة الى أنه يعد من أحدث الاجهزة الطبية الموجودة على مستوى العالم ، مما يمكن المرضى من معرفة نسبة السكري بالدم طوال الوقت دون الحاجة الى الوخز بالإبر خصوصا الأطفال ، ونوه المدير العام بأن ما تحقق من برامج طبية ومشاريع تطويرية تأتي بناءً على الدعم السخي الذي تبذله القيادة الرشيدة برعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين ، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ، ومتابعة من سمو أمير منطقة القصيم ومعالي وزير الصحة ، لافتاً إلى ان الجهاز تم تعميمه على المرضى المستهدفين والذي سيكون له اثرا ايجابياً على تقليل حالات التنويم للاقسام والعناية المركزة في حالات ارتفاع السكر وحموضة الدم ، وطمأنة الوالدين على ابنائهم المصابين بمعرفة معدل السكر اثناء النوم دون الحاجة الى ايقاظهم .
من جانبه ، ذكر مدير مركز السكر والغدد الصماء ببريدة الدكتور حمد الشبرمي ، الذي ثمن دعم المدير العام لبرامج مركز السكر ، موضحاً ان الخدمات لم تقتصر على المرضى بل شملت مرافقيهم و اراح المرضى واهاليهم بالتحكم بمعدلات السكر ، مقدماً عرضا مرئيا عن الخدمات والفوائد والمميزات لجهاز ليبري ، وانواع السكر والمرضى المستفيدين من هذا الجهاز .

روابط ذات صلة

غرفة القصيم تؤطر المنهجية الناجحة للامتياز التجاري

غرفة القصيم تؤطر المنهجية الناجحة للامتياز التجاري
مدني الشماسية يُخمد حريق صهريج ديزل على طريق الرياض – القصيم السريع

مدني الشماسية يُخمد حريق صهريج ديزل على طريق الرياض – القصيم السريع
“كورونا” يعود مجددا.. و 3 حالات وفاة بالقصيم

“كورونا” يعود مجددا.. و 3 حالات وفاة بالقصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*