المدير العام لصحة القصيم يدشن جهاز ليبري للتحكم بالسكري لدى الأطفال

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دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، اليوم ( الثلاثاء ) جهاز ليبري ، والذي يهدف الى تقليل معدل السكر التراكمي وتقليل حالات الانخفاض المتكررة لدى المرضى ، بحضور عدد من ذوي المرضى.

و أكد المدير العام أهمية هذا الجهاز لتوفير الرعاية الطبية وتقليل مضاعفات مرض السكري خصوصا على الأطفال ، مشيراً الى ان مميزات الجهاز التحكم بمعدلات السكري سواء بالارتفاع او الانخفاض ،اضافة الى أنه يعد من أحدث الاجهزة الطبية الموجودة على مستوى العالم ، مما يمكن المرضى من معرفة نسبة السكري بالدم طوال الوقت دون الحاجة الى الوخز بالإبر خصوصا الأطفال ، ونوه المدير العام بأن ما تحقق من برامج طبية ومشاريع تطويرية تأتي بناءً على الدعم السخي الذي تبذله القيادة الرشيدة برعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين ، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ، ومتابعة من سمو أمير منطقة القصيم ومعالي وزير الصحة ، لافتاً إلى ان الجهاز تم تعميمه على المرضى المستهدفين والذي سيكون له اثرا ايجابياً على تقليل حالات التنويم للاقسام والعناية المركزة في حالات ارتفاع السكر وحموضة الدم ، وطمأنة الوالدين على ابنائهم المصابين بمعرفة معدل السكر اثناء النوم دون الحاجة الى ايقاظهم .

من جانبه ، ذكر مدير مركز السكر والغدد الصماء ببريدة الدكتور حمد الشبرمي ، الذي ثمن دعم المدير العام لبرامج مركز السكر ، موضحاً ان الخدمات لم تقتصر على المرضى بل شملت مرافقيهم و اراح المرضى واهاليهم بالتحكم بمعدلات السكر ، مقدماً عرضا مرئيا عن الخدمات والفوائد والمميزات لجهاز ليبري ، وانواع السكر والمرضى المستفيدين من هذا الجهاز .