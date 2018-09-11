“ضوئيات” و “زين السعودية” توقعان اتفاقية لتقديم خدمات الإنترنت عالي السرعة عبر الألياف الضوئية في السعودية

المناطق - الرياض

وقعت “زين السعودية” وشركة “ضوئيات” – إحدى الشركات التابعة لـ “السعودية للكهرباء – مؤخراً اتفاقية لتقديم خدمات الإنترنت عالي السرعة عبر الألياف الضوئية لآلاف المنازل بالسعودية. وسوف تستفيد كلتا الشركتين من شبكات الألياف الضوئية التابعة لهم بالإضافة الى شبكة “ضوئيات” الانتهائية (FTTH) لضمان حصول العملاء على خدمات إنترنت مريحة وسريعة.

وقال الدكتور أحمد سندي الرئيس التنفيذي لشركة “ضوئيات”: “إن الاتفاقية المبرمة مع “زين السعودية” هي إحدى نتائج الاتفاقية التي تم توقيعها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في أغسطس السنة الماضية للمشاركة في المبادرة الوطنية التي أطلقتها الوزارة لخدمات “النطاق العريض (FTTH)” ضمن مبادرات التحول الوطني 2020.

وأكد الدكتور سندي: “يسُرنا أن نعلن عن نجاح “ضوئيات” في توفير الخدمة لأول مجموعة من المنازل في جدة والرياض والدمام، في حين ستقوم “زين السعودية” بالبدء في توفير خدمات الإنترنت عالي السرعة عبر الألياف الضوئية لعملائها في المناطق السكنية”.

وأضاف الدكتور سندي: “ضوئيات مدعومة ببنية تحتية وطنية صلبة أنشأتها الشركة السعودية للكهرباء لخدمة شبكة النقل الذكية ذات المدى الواسع والموثوقية العالية، وهو ما جعلها شركة رائدة في هذا المجال والشريك الأمثل لخدمات البيع بالجملة للبنية التحتية خصوصا بعد إطلاق أعمال “شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات” وحصولها على رخصة تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية لمقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. كما تتوسع شبكة الألياف في ضوئيات يوما بعد يوم، وتصل اليوم إلى أكثر من 71,000 كم تربط أكثر من 100 مدينة وحوالي 13000 بلدة وقرية في 1500 نقطة اتصال.”

ومن جهته، قال المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة “زين السعودية”: “نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة “ضوئيات”، ولقد كان لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دور فاعل في تمكين الشركتين الإسهام في دعم أهداف رؤية 2030، وإطلاق خدمات النطاق العريض للمزيد من المنازل في جميع أنحاء المملكة.”

وأكد المهندس الدغيثر بقوله: “نعتقد أن الشراكة الاستراتيجية بين “زين السعودية” و “ضوئيات” ستمكن كلا الشركتين من المساهمة بشكل كبير في برنامج التحول الوطني 2020 والمشاركة في مبادرات تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030″.

وأضاف قائلا: “إن اتفاقيتنا مع “ضوئيات” خطوة أساسية أخرى في تحول زين إلى مشغل خدمات متكامل في السعودية. إننا نسعى إلى إنشاء نظام فاعل مع “ضوئيات” من خلال الاستفادة من ترخيصنا الموحد وتقنية الألياف، وتعاوننا مع شركائنا، ليتمكن عملاؤنا من التمتع بالمحتوى عبر شبكات الجيل الرابع والخامس، والألياف البصرية، وشبكات الوأي فأي”.

واختتم بقوله: “قريبا، سيتمكن العملاء الراغبين في الحصول على سرعات انترنت عالية من الاستفادة من خدمة “زين فايبر” والتي تقدم انترنت لامحدود وبسرعات مختلفة تناسب احتياجات العميل في السوق السعودي تمكنهم من الاستمتاع بأسلوب حياة أرقى خصوصا من خلال طرح خدمة “زين فايبر 500” والتي تعد أسرع خدمة للألياف البصرية وكأول مشغل في المملكة .