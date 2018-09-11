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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً بقصر السلام بجدة

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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً بقصر السلام بجدة

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً بقصر السلام بجدة
http://almnatiq.net/?p=630127
المناطق - واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة .
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من المركز الوطني للتخصيص في شأن ما تم إنجازه حتى تاريخه فيما يتعلق بالتخصيص، واشتمل على تقييم للوضع الراهن والفرص والتحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتحليل للمخاطر، وعوامل النجاح، والحوكمة والتشريعات وبناء القدرات المؤسساتية لعمليات التخصيص.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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