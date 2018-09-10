أمير نجران يفتتح مكتب الأحوال المدنية في يدمة

المناطق - نجران

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، إلكترونيًّا من مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، مكتب الأحوال المدنية بمحافظة يدمة.

وشاهد سموه إيجازًا عن الخدمات التي يقدمها المكتب، قدمه مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة، سالم بن سعيد آل شفلوت، حيث يقدم المكتب خدماته للمواطنين والمقيمين، ويتجزأ إلى أربعة أقسام، هي السجل المدني، الجنسية والتجنيس، الأرشفة الإلكترونية، والشؤون الإدارية والمالية.

وثمّن سمو أمير المنطقة الخطوات التوسعية التي تتخذها بعض الجهات، ومنها الأحوال المدنية، من خلال تقديم خدماتها في المحافظات، لتيسير شؤون المواطن وضمان راحته.