أمير نجران يؤكد أهمية دور المجالس البلدية في رقي الخدمات

المناطق - نجران

شدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على العمل بالصدق والأمانة والعدل والإخلاص، في كل ما يتعلق بخدمة المواطن، وتعزيز دور المجالس البلدية الرقابية والاستشارية، لضمان خدمات راقية ومرافق إنمائية وترفيهية.

وحثّ سموه خلال لقائه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، أعضاء المجلس البلدي بنجران، يتقدمهم رئيس المجلس علي بن صالح قميش، على تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع أمانة المنطقة والبلديات والجهات المعنية، للمساهمة في تطوير الخدمات، واستثمار الإمكانات والقدرات.

وأشاد سموه بالجهود التي بذلها المجلس، خلال عامين، في دورته الثالثة، حيث اطلع على تقرير عن تجربة المجلس، وإنجازاته، ومحاضر جلساته.