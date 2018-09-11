وجه آخر للمشكلة.. موظفات يعانين من تحرش أرباب العمل بهن .. وضيق الحال أجبر بعضهن على الصمت

المناطق.. إسلام داوود

خلال الأيام الماضية تواترت مقاطع فيديو مصورة تارة، وأحاديث منقولة على لسان شاهدي عيان تارة أخرى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر بعض السلوكيات الغير أخلاقية التي تقوم بها بعض الموظفات أثناء تأدية عملهن.

أخبار بدأت مع قصة الموظفة التي تتناول الإفطار مع زميلها في مكان العمل بجدة، بأسلوب غير لائق “لدرجة أنها كانت تضع الطعام في فمه”، وهو الأمر الذي استدعي هبة شعبية واسعة للتنديد بالسلوك المشين للفتاة، وكذا رد فعل رسمي من الجهات النظامية بتوقيف الوافد المصري الذي قام بالتجاوز.

ولاحقا ظهرت مقاطع فيديو، أكثر تجاوزا، وظهر في أحدها سيدتان يعملان بوظيفة في المملكة، وقامت أحدهما بسلوك “غير أخلاقي” أمام كاميرا تسجل الحدث.

حدثان في ساعات قليلة، استدعا تفاعلا شعبيا وجماهيريا واسعا كانت مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما موقع تويتر، شاهدا عليه، حيث تنازع الحدثان قائمة الأكثر اهتماما وتداولا في قائمة ترند الهاشتاقات لساعات طويلة.

لكن وقبل أن يبدأ البعض بصب حمم غضبهم على سلوكيات بعض الموظفات “الغير أخلاقي”، ويذهب آخرون في ذلك للدعوة إلى “فصل جميع الموظفات سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص”، فإن وجها آخر للقضية لا يراه البعض كثيرا.

وفي زحام التغريدات الغاضبة من سلوكيات الموظفات المستهترات، ظهرت تغريدة لموظفة تدعى “مي”، كشفت فيها بعضا من المضايقات المحرجة التي تعرضت لها من أجل العثور على وظيفة.

مي بدأت حديثها بإطلاق أغلظ الأيمان على صدق حديثها، مؤكدة أن السبب الأكبر في المشكلة التي تعاني منها الموظفات السعوديات، ترجع إلى المبالغة في توظيف وافدين أجانب بدلا من السعوديين، حيث يكونون من ثقافات وعادات مختلفة عن المملكة، ولذا يميلون في كثير من الأحيان لارتكاب التجاوزات.

واستشهدت على صحة كلامها، بسرد موقف تعرضت له مع رب عمل من جنسية غير سعودية، وقام بطردها من العمل، لأنها قامت “بحظره” من حسابها الشخصي على موقع التراسل الفوري “واتساب”.

وأكدت مي أن صاحب العمل، كان يمارس التحرش اللفظي بحقها ويرسل لها ، رسائل غير أخلاقية تحمل مدلولات وألفاظ خارجة.

وأضافت، أنها بعد أن قامت بحظره فوجئت في صباح اليوم التالي، بفصلها من العمل بدون أي أسباب لذلك.

وأردفت مي، أن قصتها، لم تتوقف عند ذلك الأمر، حيث تقدمت للعمل في مكان آخر، وكان صاحب العمل من جنسية غير سعودية أيضا، وعندما تقدمت، قام رب العمل ذاك بابتزازها “جنسيا” حيث عرض عليها الحصول على راتب شهري، بدون الذهاب إلى العمل، في مقابل، الحصول على مبتغى غير أخلاقي منها، وهو ما رفضته على الفور.

رواية مي، وإن كانت ليست مبررا لأي تجاوز أخلاقي يقوم به أي شخص سواء في محل عمله أو خارجه، لكنها تكشف واقعا مريرا يعاني منه الكثير من السعوديات للحصول على العمل، وقد يدفعهن ضيق حالهن وعدم وجود معول لهم في بعض الأحيان، للرضوخ والصمت، على تلك الابتزازات الغير أخلاقية، في مقابل الاستمرار في العمل، وهو ما يستوجب، وقفة حازمة من كافة الأجهزة النظامية لحماية الموظفات من السقوط في براثن أرباب وزملاء عمل يجبروهن على أشياء لا يقبلها الدين والمجتمع.