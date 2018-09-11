انهيار السياحة داخليا وتشديد العزلة دوليا.. مصائب قطر لا تأتي فرادى

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المناطق.. إسلام داوود

لا تكاد تتوقف الأخبار السلبية عن قطر حتى ترد أخبار أخرى أكثر سلبية، تكشف حجم الأزمة الداخلية والعزلة الخارجية التي تعاني منها الدوحة جراء سياسات تنظيم الحمدين.

آخر تلك الأخبار، جاءت من شرق أوروبا، حيث قررت السلطات في كوسوفو، تعليق نشاط مؤسسة “قطر الخيرية” في البلاد، في خطوة تعد دليلا جديدا على استغلال الدوحة لواجهة “الأعمال الخيرية” لتغطية أنشطتها غير الشرعية وتمويلها للإرهاب.

واتخذت إدارة المنظمات غير الحكومية في كوسوفو قرار تعليق أنشطة المنظمة، بسبب تعارض أنشطة المؤسسة المزعومة مع المصالح الأمنية لجمهورية كوسوفو، بحسب ما ذكر موقع “salut” الفرنسي.

وتزعم قطر أن مؤسستها الخيرية ملتزمة بالقوانين الخاصة بالدول التي تعمل بها، خاصة الدول الفقيرة أو التي تعاني نزاعات مسلحة، لكنها لطالما استخدمت مثل هذه المؤسسات في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى جانب ذلك تراجعت القطاعات الاقتصادية في قطر ولا سيما القطاع السياحي، حيث فشلت فنادق قطر للشهر الـ13 على التوالي في جذب السياح والنزلاء إليها، مع استمرار تأثير تبعات المقاطعة العربية على الدوحة.

وكشف تقرير صدر أمس الأحد، عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطري، أن نسبة إشغال فنادق قطر (5 نجوم)، بلغت 55% في يوليو الماضي، مقارنة مع 59% في يوليو تموز 2017.

ونتيجة لتراجع عدد النزلاء، هبط متوسط إيراد كل “غرفة شاغلة”، إلى 402 ريال قطري (110 دولار) لليلة الواحدة في يوليو الماضي، مقارنة مع 469 ريال (128.5 دولار) في الفترة المقابلة.

وأثرت إجراءات دول المقاطعة العربية على حركة الطيران والملاحة البحرية من وإلى الدوحة، اعتبارا من يونيو الماضي، وكانت سببا في هبوط السياحة.

وتراجع متوسط إيرادات كل غرفة من فنادق قطر كافة (الشاغلة والشاغرة)، إلى 234 ريال (64.1 دولار)، مقارنة مع 278 ريال (76.1 دولار) في الفترة المقابلة.

وهوت السياحة الخليجية والعربية إلى قطر، على نحو غير مسبوق، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، حسب بيانات لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.

ووفق البيانات، تراجعت السياحة الخليجية الوافدة لقطر 82% إلى حدود 118.8 ألف سائح خليجي خلال الشهور السبعة الأولى من 2018.
وبلغ عدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي، 656.6 ألف سائح خليجي.

وحسب أرقام رسمية خسرت تراجع عدد زوار قطر 490 ألف سائح خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، في الوقت الذي فشلت الخصومات الكبيرة التي عرضتها الفنادق في جذب نزلاء.

وبلغت نسبة تراجع السياحة الوافدة 31.2% خلال الفترة المذكورة إلى 1.082 مليون سائح.

وكان إجمالي عدد السياحة الوافدة الذين زاروا قطر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي، بلغ نحو 1.574 مليون سائح.

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