لجنة وزارية عربية تدين استمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية

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أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

واستنكرت اللجنة في بيان صادر في ختام اجتماعها اليوم، برئاسة الإمارات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على هامش اجتماعات الدورة 150 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية .

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ ازاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك .

كما أدانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية التخريبية في الدول العربية بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من داخل الاراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية الذي يشكل انتهاكًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لسنة 2015 الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح الميليشيات، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها .

واستنكرت اللجنة وأدانت التدخلات والأعمال الإيرانية التخريبية المستمرة في الشؤون الداخلية للمملكة البحرين ونوهت بجهود المملكة في مكافحة الاٍرهاب .

ورحبت اللجنة بالتقرير المقدم من مملكة البحرين حول تورط إيران في دعمها لما يسمى بـ”سرايا الأشتر الإرهابية” التي تتخذ من إيران مقرًا لها والتي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة من خلال تزويدهم بالأسلحة والمتفجرات وتمويلهم وتدريبهم في معسكرات برعاية من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الارهابي .

كما رحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمى بـ”سرايا الأشتر الإرهابية” كمنظمة ارهابية ووضع عدد من أعضائها على قائمة الاٍرهاب، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس إصرار دول العالم على التصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه والتعاطف معه ويمثل دعما لجهود مملكة البحرين والاجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها .

ونوهت اللجنة بتمكن الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين من إحباط عدد من الأعمال والمخططات الإرهابية والقبض على 116 من العناصر الإرهابية التي تنتمي إلى تنظيم إرهابي عمل الحرس الثوري الإيراني وأذرعه الخارجية ومنها كتائب “عصائب أهل الحق” الإرهابية و”حزب الله” الإرهابي على تشكيله وتمويله وتدريب عناصره وتزويدهم بالأسلحة والعبوات الناسفة للقيام بسلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة والإخلال بالأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد في مملكة البحرين .

ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الاقليمية وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقًا لمضامين “جنيف1” .

وأعربت اللجنة عن إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة بما في ذلك استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب التي تشكل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي .

كما أعربت عن قلقها من البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك جدية الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة، وقدوة هذا الاتفاق على منع إيران من الحصول على السلاح النووي في المستقبل خصوصًا في ظل سياساتها العدائية في المنطقة ، مؤكدة ضرورة مراقبة تطورات هذا الملف .

وأدانت اللجنة استمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتزويد الحوثيين بها، كما أدانت إطلاق الصواريخ إيرانية الصنع التي استهدفت من خلالها ميليشيا الحوثي الإرهابية المملكة العربية السعودية بما في ذلك إطلاق 190 صاروخًا بالستيًا على عدد من المدن السعودية منها العاصمة “الرياض” الذي قوبل بإدانة عربية ودولية واسعة والتأكيد على أن ذلك يشكل تهديدًا جديًا للأمن والاستقرار في المنطقة .

وأكدت اللجنة، ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 لعام 2015 فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق وما تضمنه ذات القرار من تأكيد على حظر إيران لإجراء التجارب البالستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية .