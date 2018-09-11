وزير الخارجية يلتقي نظيريه الفلسطيني والعراقي في القاهرة

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التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم على هامش اجتماع الدورة ١٥٠ العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، معالي ‏‎وزير خارجية ‎دولة فلسطين رياض المالكي .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات واستعراض أبرز الموضوعات التي يتم مناقشتها خلال اجتماعات المجلس الوزاري في القاهرة .

كما التقى الجبير اليوم على هامش اجتماع الدورة ١٥٠ العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري معالي وزير خارجية ‎جمهورية العراق إبراهيم الجعفري .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات واستعراض أبرز الموضوعات التي يتم مناقشتها خلال اجتماعات المجلس الوزاري في القاهرة .

