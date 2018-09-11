احدث الأخبار

حكومة الوفاق الليبية ترفع حالة التأهب في العاصمة طرابلس
أبرز المواد
 أمانة القصيم تغلق أسوق الطيور بالمنطقة تفادياً لإنتشار مرض إنفلونزا الطيور
منطقة القصيم
 الهيئة الملكية بالجبيل توقع عدد من العقود الصناعية والتجارية بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين
أبرز المواد
 الحليفي والجعيد يحققان عدد من الميداليات في البطولة العربية للمبارزة فى الأردن
الرياضة
 استقالة العقيل من رئاسة الشباب .. وتكليف خالد البلطان لموسم واحد
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي نظيريه الفلسطيني والعراقي في القاهرة
أبرز المواد
 لجنة وزارية عربية تدين استمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية
أبرز المواد
 انهيار السياحة داخليا وتشديد العزلة دوليا.. مصائب قطر لا تأتي فرادى
أبرز المواد
 وجه آخر للمشكلة.. موظفات يعانين من تحرش أرباب العمل بهن .. وضيق الحال أجبر بعضهن على الصمت
أبرز المواد
 تمديد أعضاء مجلس إدارة نادي عسير الفوتوغرافي لمدة عام إستثائياً
منطقة عسير
 أمير نجران يؤكد أهمية دور المجالس البلدية في رقي الخدمات
منطقة نجران
 أمير نجران يفتتح مكتب الأحوال المدنية في يدمة
منطقة نجران
حكومة الوفاق الليبية ترفع حالة التأهب في العاصمة طرابلس

حكومة الوفاق الليبية ترفع حالة التأهب في العاصمة طرابلس

أبرز المواد
أمانة القصيم تغلق أسوق الطيور بالمنطقة تفادياً لإنتشار مرض إنفلونزا الطيور

أمانة القصيم تغلق أسوق الطيور بالمنطقة تفادياً لإنتشار مرض إنفلونزا الطيور

منطقة القصيم
الهيئة الملكية بالجبيل توقع عدد من العقود الصناعية والتجارية بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين

الهيئة الملكية بالجبيل توقع عدد من العقود الصناعية والتجارية بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين

أبرز المواد
الحليفي والجعيد يحققان عدد من الميداليات في البطولة العربية للمبارزة فى الأردن

الحليفي والجعيد يحققان عدد من الميداليات في البطولة العربية للمبارزة فى الأردن

الرياضة

وزير الخارجية يلتقي نظيريه الفلسطيني والعراقي في القاهرة

وزير الخارجية يلتقي نظيريه الفلسطيني والعراقي في القاهرة
http://almnatiq.net/?p=630161
المناطق - واس

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم على هامش اجتماع الدورة ١٥٠ العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، معالي ‏‎وزير خارجية ‎دولة فلسطين رياض المالكي .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات واستعراض أبرز الموضوعات التي يتم مناقشتها خلال اجتماعات المجلس الوزاري في القاهرة .

كما التقى الجبير اليوم على هامش اجتماع الدورة ١٥٠ العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري معالي وزير خارجية ‎جمهورية العراق إبراهيم الجعفري .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات واستعراض أبرز الموضوعات التي يتم مناقشتها خلال اجتماعات المجلس الوزاري في القاهرة .

روابط ذات صلة

حكومة الوفاق الليبية ترفع حالة التأهب في العاصمة طرابلس

حكومة الوفاق الليبية ترفع حالة التأهب في العاصمة طرابلس
الهيئة الملكية بالجبيل توقع عدد من العقود الصناعية والتجارية بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين

الهيئة الملكية بالجبيل توقع عدد من العقود الصناعية والتجارية بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين
استقالة العقيل من رئاسة الشباب .. وتكليف خالد البلطان لموسم واحد

استقالة العقيل من رئاسة الشباب .. وتكليف خالد البلطان لموسم واحد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*