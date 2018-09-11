وزير الخارجية يلتقي نظيريه الفلسطيني والعراقي في القاهرة

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم على هامش اجتماع الدورة ١٥٠ العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، معالي وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي .
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات واستعراض أبرز الموضوعات التي يتم مناقشتها خلال اجتماعات المجلس الوزاري في القاهرة .
كما التقى الجبير اليوم على هامش اجتماع الدورة ١٥٠ العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري معالي وزير خارجية جمهورية العراق إبراهيم الجعفري .
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات واستعراض أبرز الموضوعات التي يتم مناقشتها خلال اجتماعات المجلس الوزاري في القاهرة .
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